Independência começa temporada com avaliação médica dos jogadores

Ainda sem o grupo completo, o Independência começa nesta segunda, 15, às 15 horas, no Marinho Monte, a avaliação médica dos atletas. A diretoria Tricolor resolveu mudar a base de 2025, mas o objetivo é a conquista do tricampeonato.

Confia na montagem

O técnico Ivan Mazzuia confia na montagem de um grupo forte para a temporada de 2026. O Independência vai disputar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Estou bem confiante. Gostaríamos de ter o elenco completo, mas existem os custos com as passagens e é preciso ter cautela”, declarou o treinador.

Menos de um mês

O Independência estreia no Estadual contra o Santa Cruz no dia 12 de janeiro, às 18 horas, no Tonicão.

“Vai ser necessário pular etapas neste início de preparação, mas vamos adequar da melhor maneira”, explicou Ivan Mazzuia.

