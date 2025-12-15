Cotidiano
Independência começa temporada com avaliação médica dos jogadores
Ainda sem o grupo completo, o Independência começa nesta segunda, 15, às 15 horas, no Marinho Monte, a avaliação médica dos atletas. A diretoria Tricolor resolveu mudar a base de 2025, mas o objetivo é a conquista do tricampeonato.
Confia na montagem
O técnico Ivan Mazzuia confia na montagem de um grupo forte para a temporada de 2026. O Independência vai disputar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Estou bem confiante. Gostaríamos de ter o elenco completo, mas existem os custos com as passagens e é preciso ter cautela”, declarou o treinador.
Menos de um mês
O Independência estreia no Estadual contra o Santa Cruz no dia 12 de janeiro, às 18 horas, no Tonicão.
“Vai ser necessário pular etapas neste início de preparação, mas vamos adequar da melhor maneira”, explicou Ivan Mazzuia.
Bocalom nega déficit e diz que prefeitura fecha ano com saúde financeira positiva
Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (15), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, rebateu críticas sobre a situação financeira do município e afirmou que a gestão não trabalha com déficit, sustentando que a prefeitura mantém recursos suficientes para honrar todos os compromissos.
“Eu não trabalho com déficit, só trabalho com dinheiro”, declarou o prefeito ao enfatizar que, ao longo de sua trajetória administrativa, nunca deixou dívidas das gestões que comandou. Bocalom citou experiências anteriores, como quando esteve à frente da Prefeitura de Acrelândia, e reforçou que sempre entregou as administrações com dinheiro em caixa. Segundo ele, o mesmo ocorre atualmente em Rio Branco
De acordo com o gestor, a Prefeitura fechou o mandato passado e também encerra este primeiro ano de 2025 com recursos suficientes para pagar fornecedores e servidores. “A pior coisa do mundo é homem que compra e não paga. Para mim, a prefeitura é a cara do gestor. Então, se a prefeitura comprar e não pagar, eu vou ficar com vergonha”, afirmou.
Bocalom também comentou sobre apontamentos contábeis que, segundo ele, eventualmente indicam números negativos nas contas públicas. O prefeito minimizou essas informações, atribuindo-as a “nuances da contabilidade”. “Tem dinheiro na conta, como é que vai dizer que está vermelho?”, questionou, garantindo que acompanha de perto qualquer sinal de inconsistência.
Ainda segundo o prefeito, a solidez financeira da Prefeitura de Rio Branco pode ser comprovada pelo pagamento em dia das obrigações e pela realização de ações consideradas inéditas pela atual gestão. Ele citou a realização de eventos festivos de fim de ano e a distribuição de presentes para crianças, incluindo beneficiários do Bolsa Família, como exemplos de que o município possui capacidade financeira para investir em ações sociais.
Prefeitura de Rio Branco abre mais de R$ 11,3 milhões em créditos suplementares no orçamento de 2025
Recursos reforçam áreas como infraestrutura, saúde, educação, limpeza urbana e mobilidade
A Prefeitura de Rio Branco publicou uma série de decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares no orçamento municipal de 2025, totalizando mais de R$ 11,3 milhões. As medidas, assinadas pelo prefeito em exercício, Alysson Bestene, foram divulgadas na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 15, e têm como objetivo reforçar dotações de áreas consideradas estratégicas da administração municipal.
A maior parcela dos recursos foi destinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), que recebeu suplementações superiores a R$ 6 milhões. Os valores serão aplicados principalmente na melhoria e manutenção de vias urbanas, serviços de drenagem e execução de obras, com parte dos recursos remanejada de projetos de investimento e de outras dotações da própria secretaria.
Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) teve créditos suplementares acima de R$ 2,2 milhões. Os recursos visam fortalecer a atenção básica, a gestão dos serviços de saúde e o custeio de despesas com pessoal e encargos sociais, sendo compensados pela anulação de dotações relacionadas à infraestrutura do sistema municipal de saúde e à assistência farmacêutica.
A Secretaria Municipal de Educação (Seme) também foi contemplada com reforços que somam mais de R$ 2 milhões. Os créditos incluem recursos do Fundeb destinados ao pagamento do magistério, à manutenção do ensino fundamental e da pré-escola, além de despesas correntes e encargos patronais.
Outras áreas beneficiadas foram a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que recebeu cerca de R$ 93,5 mil para manutenção da coleta de resíduos sólidos e do sistema de limpeza urbana, além de suplementações menores voltadas a despesas administrativas e operacionais.
De acordo com os decretos, os créditos suplementares foram abertos com base na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 338/2025, com compensação por meio da anulação de dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/1964. As medidas entram em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.
Valéria Paula prestigia final do Sub-14 e recebe homenagem da FFAC
A acreana Valéria Paula, atacante do Grêmio, prestigiou a final do Campeonato Estadual Feminino Sub-14 nesse sábado, 13, no Tonicão, e recebeu uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).
“O futebol feminino vem crescendo muito no Brasil e chega no meu Estado e assisti uma competição com garotas nessa idade me deixa muito feliz. Quando estava nessa idade, atuava no adulto e ter esse trabalho na base é fundamental”, declarou a atleta.
Segue no Grêmio
Valéria Paula foi campeã Gaúcha pelo Grêmio e segue no Imortal na temporada de 2026.
“Foi um primeiro ano com título e temos objetivos de seguir conquistando resultados importantes na próxima temporada”, afirmou a atacante.
Bom exemplo
Para o presidente da FFAC, Adem Araújo, Valéria Paula é um bom exemplo para as meninas acreanas.
“Estamos ampliando as competições de base no feminino e a carreira da Valéria serve para mostrar a possibilidade de sair do Acre e jogar em uma grande equipe”, comentou Adem Araújo.
