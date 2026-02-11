Independência bate o Vasco e vence a 1ª no Campeonato Estadual

O Independência bateu o Vasco por 3 a 1 nesta terça, 10, na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Caíque Gomes(2) e Diogo marcaram os gols do Tricolor enquanto Leozinho descontou para o Vasco.

Decidido no 1º tempo

Com gols aos 7 e aos 33 marcados por Diogo e Caíque Gomes, o Independência abriu 2 a 0 e foi para o intervalo com um grande vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Erick Rodrigues promoveu as entradas do lateral Nicolas, do volante Cabeludo e do meia Manga.

O Vasco passou a pressionar, mas em boa jogada pelo de Matheus Lemos, Caíque Gomes escorou e ampliou para 3 a 0.

O Vasco ainda descontou com Leozinho, mas não teve força para empatar.

O cara do jogo

Caíque Gomes foi escolhido o cara da partida. O atacante foi decisivo no primeiro triunfo do Tricolor.

Fala, Mazzuia!

“Conquistamos uma vitória muito importante para a sequência da competição. O resultado vai garantir um pouco de tranquilidade para a reta final do Estadual”, disse o técnico do Independência, Ivan Mazzuia.

Na tabela

A vitória coloca o Independência na 7ª colocação com 4 pontos. O Vasco é 6º também somando 4 pontos.

