Cotidiano
Independência bate o Vasco e vence a 1ª no Campeonato Estadual
O Independência bateu o Vasco por 3 a 1 nesta terça, 10, na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Caíque Gomes(2) e Diogo marcaram os gols do Tricolor enquanto Leozinho descontou para o Vasco.
Decidido no 1º tempo
Com gols aos 7 e aos 33 marcados por Diogo e Caíque Gomes, o Independência abriu 2 a 0 e foi para o intervalo com um grande vantagem.
Na volta para o segundo tempo, o técnico Erick Rodrigues promoveu as entradas do lateral Nicolas, do volante Cabeludo e do meia Manga.
O Vasco passou a pressionar, mas em boa jogada pelo de Matheus Lemos, Caíque Gomes escorou e ampliou para 3 a 0.
O Vasco ainda descontou com Leozinho, mas não teve força para empatar.
O cara do jogo
Caíque Gomes foi escolhido o cara da partida. O atacante foi decisivo no primeiro triunfo do Tricolor.
Fala, Mazzuia!
“Conquistamos uma vitória muito importante para a sequência da competição. O resultado vai garantir um pouco de tranquilidade para a reta final do Estadual”, disse o técnico do Independência, Ivan Mazzuia.
Na tabela
A vitória coloca o Independência na 7ª colocação com 4 pontos. O Vasco é 6º também somando 4 pontos.
Comentários
Cotidiano
Mais 97 aprovados em concurso da Educação tomam posse em Cruzeiro do Sul
Profissionais aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) tomaram posse na tarde desta terça-feira, 10, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. A cerimônia reuniu professores e servidores de apoio administrativo que passam a integrar, de forma efetiva, a rede estadual de ensino.
Entre os empossados estava Pedro Felipe Souza Silva, aprovado para o cargo de professor de Sociologia. O novo servidor destacou a importância do momento para a família e para a estabilidade profissional, após anos atuando como professor provisório.
Também tomou posse Kessyla Fernanda dos Santos Barros, para o cargo de apoio administrativo. Kessyla ressaltou que a efetivação representa estabilidade financeira e melhores condições para continuar os estudos.
Em Cruzeiro do Sul, foram empossados 88 profissionais de apoio administrativo, seis professores de Química e três de Sociologia.
O coordenador-geral da representação da SEE em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, informou que essa foi a terceira cerimônia de posse do concurso da Educação no município. Segundo o gestor, novas convocações já estão em andamento, incluindo profissionais da educação especial.
The post Mais 97 aprovados em concurso da Educação tomam posse em Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Acre revela jovem talento acadêmico com aprovações na USP e em outras universidades do país
A estudante da rede pública estadual Ana Joyce do Carmo Gomes, de 14 anos, segue ampliando uma trajetória marcada por conquistas acadêmicas expressivas. Entre os resultados mais recentes estão o 2º lugar no processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), para o curso de Gerontologia, em uma das instituições mais concorridas do país, e o 1º lugar em Administração na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba.
Mesmo diante das aprovações, a jovem optou por não ingressar na graduação neste momento. O objetivo permanece definido: cursar Medicina e atuar futuramente como médica e pesquisadora. Para isso, segue dedicada à preparação acadêmica e aos estudos voltados aos próximos processos seletivos.
A estudante já havia se destacado nacionalmente em 2025 ao ser aprovada, ainda muito jovem, em 14 cursos de graduação em instituições públicas e privadas do país, além de conquistar o primeiro lugar geral em concurso público municipal. As novas aprovações reforçam a constância do rendimento escolar e o planejamento educacional construído ao longo dos anos.
A trajetória de Ana Joyce vem sendo construída com o apoio da rede pública de ensino e do acompanhamento especializado ofertado pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), vinculado ao Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). O atendimento inclui atividades de enriquecimento curricular, acompanhamento pedagógico e apoio socioemocional.
Segundo a gestora do NAAH/S, Jeane Lyra Jucá, o acompanhamento contribui para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes com altas habilidades, fortalecendo competências, autonomia e projetos de vida.
O trabalho desenvolvido pelo NAAH/S tem como objetivo identificar, acompanhar e estimular estudantes com potenciais diferenciados, por meio de atividades complementares, orientação pedagógica e apoio às famílias e às unidades escolares.
Ana Joyce afirma que a escolha pela Medicina está ligada à identificação com a área da saúde e ao desejo de atuar também na pesquisa científica, com interesse na área de neurociência. A estudante destaca ainda a importância da organização da rotina de estudos, do descanso e dos momentos de lazer para manter o equilíbrio.
A mãe da estudante, Vânia do Carmo Nery, destaca que o interesse pelos estudos sempre foi natural e reforça o apoio da família para que a filha alcance o objetivo profissional. “Desde muito cedo ela fala sobre cursar Medicina. Nosso papel é apoiar e incentivar para que ela consiga alcançar esse objetivo”, afirmou.
Conquistas 2026
Gerontologia – USP
Arquitetura e Urbanismo – Instituto Federal de Rondônia
Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Rondônia
Administração – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Direito – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Química Industrial – Instituto Federal de Farroupilha – RS
Engenharia de Alimentos – Universidade Federal de Santa Catarina
Inteligência Artificial (Tecnólogo) – Instituo Federal de Rondonópolis
The post Acre revela jovem talento acadêmico com aprovações na USP e em outras universidades do país appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Após derrota, Neném e Felipinho são dispensados do Santa Cruz
O volante Neném e o meia Felipinho foram dispensados pelo executivo de futebol do Santa Cruz, Ricardo Pereira, após a derrota para o Galvez. Os dois atletas entraram durante a partida contra o Imperador e foram comunicados do desligamento na reapresentação no domingo, 8, no CT do Cupuaçu.
Diretoria não sabia
Ricardo Pereira dispensou os dois atletas sem ter comunicado os dirigentes. A atitude do executivo de futebol não “caiu bem” e a decisão foi bastante questionada.
Tentou a voltar
O presidente do Santa Cruz, Léo Raches, trabalhou pelo retorno do meia Felipinho e quando assunto parecia contornado, o atleta recebeu uma proposta do Guaporé, de Rondônia, e decidiu não seguir na Capivara.
Você precisa fazer login para comentar.