Extra
Incompetência? Apagão pode ter causado prejuízo de mais de R$ 1 milhão na saúde de Cruzeiro do Sul
O apagão que ocorreu no último domingo, no período da tarde, expôs um prejuízo que pode ultrapassar R$ 1 milhão à saúde municipal.
A suspeita é que milhares de doses de vacinas podem ter estragado por ingerência do secretário Marcelo Siqueira.
Segundo o protocolo do Programa Nacional de Imunização (PNI), quando esse tipo de sinistro ocorre, o gestor deve determinar imediatamente o recolhimento de todas as vacinas armazenadas nos postos de saúde para a central de distribuição, que em Cruzeiro do Sul, funciona na sede do PAN, no bairro Copacabana.
Como os responsáveis pelas unidades de saúde não receberam esse comando do secretário Marcelo Siqueira, as doses ficaram por quase cinco horas armazenadas sem energia elétrica, o que pode ter estragado milhares de doses de vacina.
Há relatos de que algumas unidades estão desabastecidas das vacinas para febre amarela, tríplice viral e a vip. Alguns pacientes procuraram doses na unidade do Aeroporto Velho e foram informados pela equipe que estão indisponíveis na unidade.
Depois que o problema foi exposto por vários gestores de unidades, a secretaria tenta agora abafar o caso, mas o prejuízo financeiro pode superar um milhão de reais.
Comentários
Extra
Imóvel da União é cedido à Prefeitura de Brasileia para construção de praça turística na fronteira
A Superintendência do Patrimônio da União no Acre oficializou nesta terça-feira (03), o Termo de Cessão do espaço do antigo prédio da Receita Federal para a Prefeitura de Brasileia.
O espaço fica localizado às margens do Rio Acre e ao lado da ponte Wilson Pinheiro, ponto de ligação entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), onde funcionava a Receita Federal e está desativado desde a grande alagação de 2015.
Com a demolição do prédio existente, será dado lugar a uma praça moderna, com área de convivência, quiosques de alimentação e estrutura para atender turistas e à geração de oportunidades para a comunidade local.
A ação da prefeitura prevê que o espaço seja um dos pontos mais movimentados da fronteira, onde já circulam diariamente centenas de visitantes vindos de outros municípios acreanos e de outros estados, além de mais de cinco mil estudantes de medicina que atravessam diariamente a ponte rumo às faculdades bolivianas.
Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a transformação do imóvel abandonado em um espaço de convivência simboliza uma nova fase para Brasileia. “Esse é um momento especial para a nossa cidade. Estamos recuperando um espaço que por muitos anos esteve abandonado e vamos transformá-lo em um ponto de encontro, lazer e turismo. Brasileia é porta de entrada do Acre para o mundo e merece um espaço à altura do seu potencial cultural, econômico e turístico”, afirmou.
O Superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, reforçou que a iniciativa traduz o espírito de cooperação entre os governos. “Com essa cessão, a União e o município demonstram que é possível dar um novo destino a imóveis que estavam sem uso. Em vez de permanecerem fechados e sem serventia, esses espaços voltam para a sociedade como equipamentos públicos que beneficiam a comunidade e impulsionam o turismo regional”,destacou.
A solenidade reuniu secretários municipais, servidores e moradores da cidade, que acompanharam com entusiasmo a oficialização do termo. A futura praça contará com quiosques de alimentação, áreas de lazer e atendimento ao turista, consolidando Brasileia como referência de integração cultural e econômica na fronteira acreana.
Comentários
Extra
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS.”
Origem: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural – SEMOIUR
Data da Abertura: 26.09.2025 as 09:00h (horário de Local)
Retirada do Edital: 04/09/2025 à 25/09/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07: 00 às 13:00 horas.
Assis Brasil -AC, 03 de setembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025/GAPRE
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 26/2025
- OBJETO
Registro de preços para serviços comuns de manutenção predial corretiva e preventiva, visando atender às necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO PREÇOS, conforme con-dições especificadas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 12 de setembro de 2025 às 10:50h;
Início da sessão de disputa de preço: 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 03 de setembro de 2025.
Você precisa fazer login para comentar.