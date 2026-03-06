Geral
Incêndio que destruiu casa em Cruzeiro do Sul foi causado por crianças brincando com fogo, diz Corpo de Bombeiros
Sacola plástica em chamas caiu sobre colchão e provocou fogo que consumiu residência de madeira no bairro da Várzea
PM apreende drogas, munições e dinheiro em ação no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul
Suspeito fugiu antes da abordagem; namorada foi detida tentando esconder materiais ilícitos dentro da residência
Uma ação da Polícia Militar no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul, resultou na apreensão de drogas, dinheiro, um veículo e materiais usados para a produção de munições. As informações foram repassadas pelo subcomandante da PM no Vale do Juruá, Tales Campos.
Segundo ele, equipes da ROTAM receberam uma denúncia e foram até o local para cumprir um mandado de prisão contra um homem que estaria escondido na residência. O suspeito conseguiu fugir antes de ser capturado.
Dentro da casa, a equipe encontrou a suposta namorada tentando se desfazer dos materiais e esconder o dinheiro. Ela foi conduzida à delegacia juntamente com todo o material apreendido.
Nível de rios sobe no Acre, mas permanece abaixo das cotas de alerta
Boletim hidrometeorológico aponta elevação em várias bacias do estado; previsão indica possibilidade de chuvas intensas nos próximos dias
