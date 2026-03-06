Incêndio que destruiu casa em Cruzeiro do Sul foi causado por crianças brincando com fogo, diz Corpo de Bombeiros

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre em Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Iberbon, informou que o incêndio que destruiu uma casa de madeira no bairro da Várzea, na quinta-feira (5), foi provocado por duas crianças que brincavam com fogo.

De acordo com o militar, as crianças estavam queimando sacolas plásticas quando uma delas, ainda em chamas, caiu sobre um colchão dentro da residência. O fogo saiu do controle e rapidamente se espalhou pela estrutura de madeira, destruindo completamente o imóvel. Apesar do susto, as crianças não sofreram queimaduras.

Antes da chegada da guarnição dos bombeiros, funcionários de uma loja próxima conseguiram iniciar o combate às chamas, evitando que o incêndio se espalhasse. Quando os militares chegaram ao local, realizaram o trabalho de rescaldo e o resfriamento das paredes das casas vizinhas para impedir que o fogo atingisse outras residências.

Segundo o comandante, a principal preocupação da equipe foi garantir a segurança das pessoas que estavam no imóvel e evitar que o incêndio se alastrasse para outras casas próximas.

“Fica o alerta à nossa população com relação à brincadeira com fogo e crianças no interior de residência. É preciso ter essa cautela. A casa foi totalmente destruída, inclusive os móveis que estavam no interior. Naquele momento, os esforços foram para salvaguardar a vida das pessoas e preservar as outras residências próximas”, destacou o capitão.

Ele também ressaltou a importância de estabelecimentos comerciais manterem equipamentos de prevenção e combate a incêndios em funcionamento, o que pode ajudar a evitar danos maiores em situações semelhantes.