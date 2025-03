Incêndio por possível curto-circuito destrói parte de loja no Calçadão da Benjamin Constant, em Rio Branco

Clara Cristina, de 22 anos, feriu o marido Jailton e sua irmã Maíra após acusações de traição. Vítimas foram socorridas, e agressora foi presa em flagrante.

RIO BRANCO – Um episódio de violência doméstica terminou com duas pessoas feridas a facadas na noite deste sábado (29) no bairro Montanhês, zona alta da capital acreana. O caso ocorreu durante uma bebedeira em família e foi motivado por ciúmes, segundo relatos das vítimas.

De acordo com Jailton Monteiro da Silva, 26 anos, marido da autora do crime, o casal e sua cunhada Maíra estavam bebendo juntos desde as 13h na residência da família, localizada na rua Raimundo Farias. Jailton afirmou ter parado de beber após duas cervejas para cuidar da filha do casal, de 1 ano.

No início da noite, Clara Cristina Franco de Lima, 22 anos, começou a questionar o marido sobre o motivo de ter parado de beber, insinuando que ele estaria interessado em uma vizinha. A situação escalou quando ela passou a desconfiar de um suposto caso entre Jailton e sua própria irmã, Maíra.

Tomada por uma crise de ciúmes, Clara pegou uma faca e atacou os dois. Maíra sofreu um corte profundo próximo à clavícula direita, enquanto Jailton foi atingido na coxa direita. Em luta corporal, Jailton conseguiu desarmar a esposa para proteger as crianças que estavam no local.

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros. Jailton optou por apenas fazer curativos no local antes de registrar ocorrência, enquanto Maíra, com queda no nível de consciência devido à perda de sangue, foi levada por uma ambulância de suporte avançado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde se encontra em estado estável.

Policiais militares prenderam Clara Cristina ainda no local do crime. Ela foi autuada em flagrante e encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla). A faca utilizada no ataque foi apreendida.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O episódio reacende o alerta sobre os perigos da violência doméstica associada ao consumo de álcool e ciúmes patológicos.

