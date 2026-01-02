Incêndio na Suíça; identificação de corpos é extremamente difícil

A França acolheu três feridos graves — dois franceses e um suíço — do incêndio que devastou o bar Le Constellation na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, durante a madrugada do Ano-Novo. Eles estão hospitalizados em Paris e Lyon. A pedido das autoridades suíças, outros oito sobreviventes serão transferidos para hospitais franceses nos próximos dias.

O incêndio, descrito como um dos mais trágicos da região, deixou cerca de 40 mortos e 115 feridos, dos quais até 100 estão em estado considerado crítico. Autoridades alertam que a identificação das vítimas pode levar semanas, já que muitos corpos estão carbonizados. Enquanto isso, famílias vivem momentos de angústia sem notícias concretas, e homenagens às vítimas se multiplicam na estação alpina.

“As prioridades são salvar vidas e identificar todas as vítimas”, afirmaram as autoridades suíças, reforçando que o processo será longo e complexo.

Desde a tragédia, famílias recorrem às redes sociais para tentar localizar parentes desaparecidos. “Acho que meu filho está entre os 40 mortos. Estamos vivendo um pesadelo sem nome”, disse Laetitia, mãe de Arthur, ainda desaparecido. “Estou sem notícias do meu filho há 30 horas”, lamentou, chorando, em entrevista à emissora francesa BFMTV.

O deputado francês Alexis Corbière pediu uma “ampla verificação de todos os estabelecimentos no país”, especialmente casas noturnas, para garantir a eficácia dos sistemas de segurança e das rotas de evacuação, evitando que tragédias semelhantes se repitam.

Vídeos divulgados nas redes mostram a correria das vítimas tentando escapar do bar em chamas, com gritos de desespero. Em uma gravação, uma jovem com queimaduras consegue sair por uma porta lateral aberta por um homem do lado de fora. Outra imagem mostra o momento em que o teto começa a pegar fogo, enquanto jovens gritam “está queimando”.

De acordo com Stéphane Ganzer, conselheiro de Estado para Segurança do cantão do Valais, entre “80 e 100” dos 115 feridos estão em estado crítico. Ele alertou que o balanço pode piorar e lembrou que muitos sobreviventes hospitalizados ainda não foram identificados.

Identificação “exigirá tempo”

Equipes forenses trabalham para identificar as vítimas, mas o processo pode levar vários dias, pois alguns corpos estão completamente carbonizados. Técnicas como análise dentária e testes de DNA estão sendo usadas.

O prefeito de Crans-Montana, Nicolas Féraud, disse que a prioridade é dar nome a todas as vítimas, “mas isso exigirá tempo”. Mathias Reynard, conselheiro de Estado do cantão, confirmou o uso de métodos científicos para identificação.

O Ministério das Relações Exteriores da França informou que nove franceses estão entre os feridos e oito continuam desaparecidos. Três já foram transferidos para hospitais franceses, e outros oito serão recebidos nos próximos dias, segundo Pascal Confavreux, porta-voz do ministério.

A Itália também registrou vítimas: seis italianos seguem desaparecidos e 13 estão hospitalizados. O embaixador italiano na Suíça, Gian Lorenzo Cornado, disse que cinco feridos ainda não foram identificados. O ministro italiano Antonio Tajani visitará Crans-Montana nesta sexta-feira.

Itália fala em 47 mortos

As autoridades suíças confirmaram cerca de 40 mortos, enquanto a Itália fala em 47, com base em informações locais. As causas do incêndio ainda são investigadas, mas tudo indica que foi um acidente. Testemunhos e vídeos sugerem que faíscas de velas decorativas usadas em garrafas de champagne atingiram o teto, provocando o fogo. “As imagens são bastante claras”, afirmou Ganzer, ressaltando que a investigação vai apurar se os materiais do teto do bar eram adequados.

Centenas de pessoas prestaram homenagem às vítimas na quinta-feira, deixando flores e acendendo velas em um memorial improvisado próximo ao bar, cuja área foi isolada pela polícia. A Suíça decretou luto oficial de cinco dias, com bandeiras a meio-mastro.

