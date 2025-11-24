Incêndio em usina térmica deixa Porto Walter sem energia nesta segunda-feira

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ressalta que a nova cooperação simboliza um salto de qualidade na gestão da saúde pública e reafirma o compromisso do Estado com o oferecimento de um cuidado cada vez mais especializado.

“O início dessa cooperação com o A.C. Camargo é um passo concreto na consolidação da política estadual de atenção oncológica. Trata-se de um avanço técnico e estratégico que fortalece o diagnóstico precoce, melhora os resultados clínicos e garante mais dignidade aos pacientes atendidos pelo SUS. O Acre demonstra que é possível oferecer excelência e equidade no sistema público de saúde”, diz.

Os materiais encaminhados incluem fragmentos provenientes de diversos tipos de biópsias de tecidos de estômago, esôfago, pulmão, reto, mucosa oral, próstata e pele. As análises contemplam exames histopatológicos, imuno-histoquímicos e outros testes complementares indispensáveis à confirmação de diagnósticos, à identificação de subtipos tumorais e à definição de condutas terapêuticas com precisão e segurança.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou que o envio reposiciona o Acre no cenário nacional da oncologia: “Esta parceria coloca o Acre em outro patamar de assistência oncológica. Ao vincularmo-nos a uma instituição da envergadura do A.C. Camargo, garantimos que nossos pacientes não fiquem à margem do que há de mais avançado em diagnóstico e tratamento do câncer no Brasil. É nossa missão proporcionar qualidade, proximidade e humanidade no cuidado”.

O envio das amostras reflete o avanço estrutural, tecnológico e organizacional do laboratório de patologia da Fundhacre, que vem sendo requalificado para atender aos protocolos de qualidade exigidos pelo programa e ampliar a resolutividade da rede pública de saúde. O processo de modernização inclui desde a padronização de fluxos e procedimentos até a atualização de equipamentos e insumos laboratoriais, consolidando um novo patamar de eficiência e confiabilidade.

Para a responsável técnica pelo laboratório de análises patológicas da Fundhacre, Conceição Leite, unidade de referência para todo o estado em análises laboratoriais oncológicas, o início da cooperação representa um divisor de águas na qualidade diagnóstica oferecida aos pacientes.

O A.C.Camargo Cancer Center, fundado em 1953 e mantido pela Fundação Antônio Prudente, é reconhecido internacionalmente como o primeiro “cancer center” do Brasil um modelo que integra prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa em uma mesma estrutura. Com mais de 70 anos de atuação, o centro é responsável por avanços científicos expressivos na oncologia e atende pacientes de todo o país, sendo referência em estudos clínicos e práticas de alta complexidade.

A iniciativa, conduzida pela Sesacre em parceria com a Fundhacre, representa um esforço coordenado para reduzir desigualdades regionais e ampliar o acesso dos pacientes acreanos a diagnósticos especializados emitidos por um dos maiores centros de referência do país. Com o envio das 64 amostras neste primeiro mês de cooperação, o Acre dá um passo decisivo rumo a uma rede oncológica mais moderna, resolutiva e humanizada, reafirmando o compromisso do governo do Estado com a qualidade, a equidade e a eficiência no atendimento à população.