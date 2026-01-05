Incêndio em motor de canoa causa tensão no porto às margens do Rio Envira em Feijó, no interior do Acre

Fogo surgiu de forma repentina às margens do Rio Envira; ninguém se feriu, mas motor foi destruído. Suspeita é de falha mecânica ou superaquecimento

Um incêndio no motor de uma canoa assustou moradores e frequentadores do porto de Feijó, às margens do Rio Envira, na tarde desta segunda-feira (5). O fogo começou de forma repentina e se espalhou rapidamente, gerando correria no local.

O proprietário tentou conter as chamas sozinho, mas, orientado por populares, precisou lançar o motor na água para evitar que o fogo atingisse a embarcação por completo ou outras canoas próximas. Após esforço, as chamas foram controladas.

Ninguém ficou ferido, e os danos limitaram-se ao motor. A suspeita é de falha mecânica ou superaquecimento. O caso reforça a importância da manutenção preventiva em embarcações, essenciais para o transporte na região ribeirinha.

Veja vídeo:

