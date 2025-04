Incêndio em carreta na BR-364 causa prejuízo de R$ 200 mil a empresário de Cruzeiro do Sul

Empreendedores do setor de alimentação interessados em participar da Festa do Dia do Trabalhador 2025 já podem se inscrever para garantir uma vaga no evento, nas modalidades de barraca ou ambulante. As inscrições são presenciais e ocorrem nesta sexta-feira (25) e sábado (26), na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Na sexta-feira (25), o atendimento será realizado das 9h às 12h e das 13h às 17h. Já no sábado (26), o horário vai das 8h ao meio-dia. A Acisa fica localizada na Avenida Ceará, nº 2351, bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Para participar, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos 90 dias), com original e cópia.

O evento faz parte da programação oficial do Dia do Trabalhador na capital e contará com apresentações de artistas locais e da atração nacional Chiclete com Banana, com expectativa de reunir milhares de pessoas. Esta é uma oportunidade para comerciantes locais divulgarem e venderem seus produtos durante o evento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários