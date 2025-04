Incêndio em caminhão da Gazin causa prejuízo de mais de R$ 50 mil em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na manhã desta quarta-feira, 30, dois indivíduos durante diligências realizadas na Cidade do Povo, em Rio Branco. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

Um dos detidos, W.C.D., de 24 anos, é suspeito de participação direta no assassinato de Welison Garcia da Silva, de 28 anos, ocorrido em novembro de 2023. A vítima foi encontrada morta em uma residência localizada na Rua Pastor José Rodrigues Nunes, na mesma comunidade. W.C.D. foi localizado na casa de seu pai e não ofereceu resistência à prisão.

O outro preso, J.S.F., de 25 anos, não tem ligação com o homicídio de Welison, mas possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento em outros crimes. Ele já havia sido investigado pela DHPP por um homicídio em 2019 e recentemente foi citado em uma investigação relacionada a um assassinato ocorrido no bairro Belo Jardim. No momento da prisão, J.S.F. estava na posse de dois aparelhos celulares, que foram apreendidos e encaminhados para análise pericial.

De acordo com o delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, a prisão de W.C.D. representa um avanço importante na elucidação do crime de novembro, que chocou a comunidade local pela brutalidade. Já a detenção de J.S.F. reforça o trabalho contínuo da Polícia Civil em retirar das ruas indivíduos com histórico de envolvimento em crimes violentos.

“As investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do homicídio de Welison e apurar se há outros envolvidos no caso”, informou o delegado.

