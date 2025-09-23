Incêndio destrói residência no bairro Vitória, em Sena Madureira

Capital acreana já iguala número de setembro de 2024, com seis óbitos; três vítimas morreram no Segundo Distrito e duas na Transacreana

A capital acreana vive uma onda de violência no trânsito com cinco mortes registradas em menos de dois dias. Três vítimas faleceram no Segundo Distrito (bairros Quinze, Santa Inês e Vila Acre) e outras duas na rodovia Transacreana, na zona rural. Os casos ocorrem durante a Semana Nacional do Trânsito, que promove campanhas educativas em todo o país até está quinta-feira (25).

Os números impressionam pela gravidade e timing: setembro de 2025 já iguala as seis mortes registradas no mesmo mês de 2024, com mais de uma semana ainda pela frente. De janeiro a julho deste ano, Rio Branco contabilizou 24 óbitos no trânsito – 53% do total de 2024, quando a capital fechou o ano com 45 vítimas fatais.

Dados do Detran-AC revelam que setembro foi o mês mais violento de 2024, com seis mortes, mesmo número registrado em junho e outubro. A repetição da tragédia em 2025 acende alerta sobre a eficácia das políticas de prevenção.

Contexto alarmante

Setembro/2025: já iguala as 6 mortes registradas em setembro/2024 – com mais de uma semana antes do fim do mês

Janeiro a julho/2025: 24 mortes (53% do total de 2024)

2024: ano fechou com 45 vítimas fatais

Ironia trágica

As mortes ocorreram durante a Semana Nacional do Trânsito (até 25/09), que tem como objetivo promover ações educativas para reduzir acidentes.

Dados históricos

Setembro, junho e outubro de 2024 foram os meses mais violentos (6 mortes cada)

Tendência de 2025 indica possível superação dos índices anteriores

Os números reforçam a urgência de mais políticas públicas efetivas para conter a violência viária no Acre, estado que historicamente apresenta índices elevados de acidentes fatais, muitas vezes associados a excesso de velocidade, embriaguez e infraestrutura precária.

As autoridades de trânsito reforçam a necessidade de conscientização, especialmente durante a Semana Nacional do Trânsito, que tem como objetivo reduzir estatísticas como as registradas nestes dois dias de tragédia na capital acreana.

