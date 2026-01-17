Conecte-se conosco

Incêndio destrói casa de madeira e atinge residência vizinha em Rio Branco

5 horas atrás

Fogo ocorreu no bairro Wanderley Dantas; não houve feridos

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira e deixou outra casa parcialmente queimada na noite desta sexta-feira (16), na Travessa Santa Bárbara, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

De acordo com relatos de moradores, a casa onde o fogo teve início estava vazia no momento do incidente. A proprietária estaria viajando para Manaus (AM) e havia deixado outra pessoa responsável pelo imóvel. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo toda a estrutura da residência e atingindo o imóvel vizinho, onde um dos quartos foi danificado pelo fogo.

Ao perceberem o incêndio, os moradores da casa atingida conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas ao local. A área foi isolada e o fogo controlado, evitando que as chamas alcançassem outras residências próximas.

Após a extinção do incêndio, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Em seguida, o local foi liberado e o tráfego normalizado.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.

Operação policial prende suspeito de tráfico de drogas em Manoel Urbano, no Acre

3 minutos atrás

17 de janeiro de 2026

Homem já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime e usava tornozeleira eletrônica; quantidade significativa de entorpecentes foi apreendida

O histórico criminal do indivíduo também pesou na ocorrência. Ele já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e chegou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Foto; captada 

Uma operação policial realizada no começo da noite de sexta-feira (16) resultou na prisão em flagrante de um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no município de Manoel Urbano, no interior do Acre. A ação é resultado de meses de investigação conduzida pelas forças de segurança locais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma quantidade considerável de entorpecentes. O histórico criminal do indivíduo também contribuiu para a prisão: ele já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e cumpriu medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, mas teria retornado às atividades ilícitas.

Após a voz de prisão e a apreensão do material, o suspeito foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça. A operação faz parte do esforço das forças de segurança para combater o tráfico de drogas em municípios do interior do estado.

Acre registra apreensão de 502 armas de fogo em 2025 e 2º Batalhão lidera operações no Estado

11 minutos atrás

17 de janeiro de 2026

O estado do Acre registrou, ao longo de 2025, a apreensão de 502 armas de fogo, resultado de ações integradas realizadas por todos os batalhões da Polícia Militar do Acre (PMAC) em diferentes regiões do estado.

Acre registra apreensão de 502 armas de fogo em 2025 e 2º Batalhão lidera operações no estado. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Apreensões de armas por batalhão em 2025

  • 1º Batalhão – Rio Branco: 49
  • 2º Batalhão – Rio Branco: 183
  • 3º Batalhão – Rio Branco: 18
  • 4º Batalhão – Senador Guiomard: 21
  • 5º Batalhão – Brasileia: 61
  • 6º Batalhão – Cruzeiro do Sul: 41
  • 7º Batalhão – Tarauacá: 21
  • 8º Batalhão – Sena Madureira: 35
  • Batalhão de Operações Policiais Especializadas (Bope): 47
  • Batalhão de Policiamento Ambiental: 23
  • Batalhão de Trânsito: 2
  • Polícia Comunitária: 1

Impacto direto na redução da criminalidade

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, as apreensões de armas têm reflexo direto nos indicadores criminais, especialmente na capital acreana, onde os números mostram avanços expressivos. Os roubos tiveram uma redução de 14,64% no Acre e 17,35% em Rio Branco, os roubos de celulares caíram 15,72% no estado e 17,80% na capital e os furtos de celulares reduziram tanto no estado quanto em Rio Branco.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, as apreensões de armas têm reflexo direto nos indicadores criminais. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“Essas apreensões refletem diretamente na redução dos crimes. Na capital acreana, os indicadores são ainda mais expressivos. Os feminicídios apresentaram redução de 20%, reforçando a importância das políticas públicas voltadas à proteção da mulher. Outro dado extremamente positivo é a redução de 100% nas lesões corporais seguidas de morte em Rio Branco, o que evidencia avanços concretos na preservação da vida”, afirmou o secretário.

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Marta Renata Freitas, destaca que as apreensões são um reflexo de um trabalho conjunto. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

As ações ocorreram tanto na capital quanto no interior, envolvendo policiamento ostensivo, operações especializadas, abordagens preventivas e cumprimento de mandados judiciais. A comandante geral da Polícia Militar do Acre, Marta Renata Freitas, destaca que as apreensões são um reflexo de um trabalho conjunto.

“Os números falam por si só. A Polícia Militar retirou 502 armas de fogo das mãos de criminosos, mais que o dobro da nossa meta prevista para o ano de 2025, que eram de 240 armas. Isso é resultado de uma tropa ativa, presente nas ruas e firme nas abordagens e mostra um efetivo proativo realmente. Cada arma apreendida significa menos violência, menos mortes e mais segurança para a população do Acre. Então dessa forma, a PM não recua diante do crime, age, enfrenta e entrega resultados concretos à população acreana”, destaca.

Ações ocorreram tanto na capital quanto no interior. Foto: Diego Gurgel/Secom

O secretário de Segurança Pública reforça que o trabalho continuará sendo intensificado, com investimentos em inteligência policial, capacitação dos agentes e integração entre as forças, mantendo o foco na retirada de armas ilegais de circulação e na redução dos índices de violência em todo o Acre. “Esses resultados demonstram maior eficiência das forças de segurança no combate à criminalidade, especialmente nos delitos que mais impactam o dia a dia da população”, completou José Américo Gaia.

Levantamento aponta um trabalho contínuo de combate ao crime e reforço da segurança pública. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Destaque para o 2º Batalhão

O levantamento aponta um trabalho contínuo de combate ao crime e reforço da segurança pública, com destaque para o 2º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Rio Branco, responsável por 183 apreensões, o maior número entre todas as unidades, concentrando mais de um terço de todas as armas retiradas de circulação no Acre.

2º Batalhão lidera operações no estado. Comandante destaca atuação da corporação. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

“Esse resultado é fruto do empenho diário dos nossos policiais, do policiamento orientado pela inteligência e da proximidade com a comunidade. Cada arma apreendida representa vidas preservadas e crimes que deixam de acontecer. O trabalho do 2º Batalhão é feito com responsabilidade, técnica e compromisso com a segurança da população de Rio Branco, além disso o resultado trouxe redução nos roubos e nos homicídios”, destacou o comandante Felipe Russo.

Rio Juruá se aproxima da cota de transbordamento e mantém autoridades em alerta em Cruzeiro do Sul

22 minutos atrás

17 de janeiro de 2026

Nível do rio chegou a 12,87 metros neste sábado (17), e Defesa Civil monitora a situação; nenhuma família precisou ser retirada até o momento

O rio Juruá atingiu, neste sábado (17), o nível de 12,87 metros em Cruzeiro do Sul, ficando a apenas 13 centímetros da cota de transbordamento, estabelecida em 13 metros. Apesar da elevação, até o momento nenhuma família precisou ser retirada de suas residências.

A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros seguem em estado de alerta, acompanhando de perto a situação e preparados para atuar caso o nível do rio continue subindo. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado já estão mobilizados, com o levantamento de pessoas, veículos, embarcações e outros equipamentos que poderão ser utilizados na assistência à população em caso de alagação.

O prefeito Zequinha Lima informou que as escolas da rede municipal estão prontas para funcionar como abrigos, se necessário. A Secretaria de Estado de Educação também disponibilizou, inicialmente, as escolas de maior porte, que poderão ser utilizadas conforme a demanda e a localização das primeiras famílias que eventualmente precisem ser removidas.

