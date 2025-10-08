Extra
Incêndio criminoso destrói residência na zona rural de Brasiléia; suspeito é irmão da vítima
Imóvel foi completamente consumido pelas chamas após desentendimento familiar; suspeito é irmão da vítima
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Estrada do Pacífico, Km 17 (BR 317), com mais 5 km de ramal, na zona rural de Brasiléia, por volta das 20h00 desta quarta-feira (8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido provocado de forma intencional após um desentendimento familiar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da casa, identificado como A. R. da S., compareceu à delegacia para registrar o caso. A principal suspeita recai sobre seu irmão A. R. da S., apontado como o autor do incêndio. A denúncia foi feita através de um telefonema que acionou o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e relatou o ocorrido às autoridades.
Quando a equipe de socorro chegou ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas, restando apenas destroços. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas houve perda total dos bens materiais, entre eles geladeira, fogão, televisão, sofá, cama, bebedouro, guarda-roupa e cômoda.
O caso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, que deve investigar as circunstâncias do crime e responsabilizar o autor do incêndio.
VEJA VÍDEO
Comentários
Extra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para revisão e retificação do termo de referência.
Objeto: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Após a devida retificação, o edital e seus anexos serão divulgados após a devida retificação:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Comentários
Extra
Adailton Cruz cobra conclusão do Plano da Saúde e anuncia audiência pública sobre violência contra profissionais e pacientes
Durante a sessão desta quarta-feira (8), o deputado Adailton Cruz (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para reforçar a cobrança ao governo do Estado quanto à conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Saúde, e para anunciar a realização de uma audiência pública sobre violência contra servidores, pacientes e acompanhantes nas unidades de saúde.
O parlamentar iniciou seu pronunciamento agradecendo a presença dos representantes sindicais que participaram de uma reunião com a Comissão de Saúde da Aleac, entre eles membros dos Sindicatos dos Enfermeiros, os médicos, Sindicato dos Condutores de Ambulância, e outros.
“O objetivo da reunião foi pedir e cobrar da equipe de governo que cumpra o que foi pactuado com os nossos sindicatos de saúde, que é entregar o plano da saúde à reformulação devidamente concluído com a redação jurídica, o impacto econômico e previdenciário, e a correção das tabelas conforme foi acordado para o dia 30 de setembro. Infelizmente, até o momento, o documento não foi entregue e nem há previsão para isso”, declarou o deputado.
Adailton destacou que a Comissão de Saúde, composta pelos deputados Maria Antônia, Edvaldo Magalhães, Tadeu Hassem e Michelle Melo, esteve reunida com representantes do governo para cobrar respostas concretas. Segundo ele, o plano é fundamental para garantir dignidade aos mais de 2.500 trabalhadores da saúde, muitos dos quais enfrentam problemas de saúde após anos de dedicação ao serviço público.
“Nosso plano é a esperança de mais de 2.500 trabalhadores poderem se aposentar com dignidade. É a esperança de pais e mães de família que estão doentes e sequelados depois de uma vida inteira salvando vidas no nosso Acre. Nós não vamos abrir mão disso”, afirmou.
O parlamentar informou ainda que os sindicatos deverão realizar uma Assembleia Geral na próxima semana, onde poderão deliberar por uma paralisação geral caso o governo não apresente o documento finalizado.
“Se o plano não estiver pronto, nós estaremos nas ruas junto com os nossos trabalhadores. Essa luta é justa e é a esperança de cada servidor da saúde”, reforçou Adailton.
O deputado também mencionou que pretende solicitar uma nova reunião com a Secretaria de Articulação Política para tratar do assunto, ressaltando a importância de que o plano seja concluído antes do final de novembro, a fim de garantir sua inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.
Além da cobrança, Adailton Cruz convidou os colegas parlamentares e a população em geral para participarem da audiência pública que será realizada na próxima sexta-feira, dia 10, na Aleac. O evento vai discutir as políticas públicas de combate à violência contra servidores da saúde, pacientes e acompanhantes.
“Será um prazer e uma honra contar com a presença de todos. Queremos propor leis que tragam mais segurança e apoio a esses trabalhadores, assim como aos pacientes e acompanhantes. Essa é uma pauta urgente e necessária”, concluiu.
VEJA VÍDEO
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Comentários
Extra
Polícia prende casal com drogas e arma de fogo em operação na fronteira; suspeito confessa participação em homicídios
Em mais uma etapa da operação integrada para identificar e prender envolvidos em roubos e homicídios na região de fronteira, as forças de segurança do Acre realizaram uma ação conjunta nesta terça-feira (7), entre a Polícia Civil de Epitaciolândia e o GIRO do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A ação resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
As equipes receberam informações de que um homem e sua esposa estariam vendendo entorpecentes em via pública, na região conhecida como “Favelinha”, e que o suspeito estaria armado. De posse das informações, os agentes montaram um cerco policial e abordaram três pessoas em um beco conhecido como “Beco do Mãozinha”.
Durante a abordagem, os policiais encontraram 31 trouxinhas de uma substância semelhante à cocaína, uma sacola com cerca de 80 gramas de maconha, além de um revólver calibre .38, da marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos, e dois aparelhos celulares.
A mulher assumiu ser a proprietária da droga, enquanto o homem confessou ter escondido a arma de fogo momentos antes da chegada da polícia. Diante da situação, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, junto com o material apreendido.
Já na delegacia, o homem confessou participação em crimes anteriores. Segundo o depoimento, ele teria participado de uma ação que resultou na morte de um casal e ferimentos em uma criança, durante um ataque a uma residência em Epitaciolândia. Ele relatou ainda envolvimento em outro atentado no bairro José Hassem, onde efetuou disparos contra dois homens a mando de uma mulher.
O suspeito afirmou que essa mulher teria vindo de Rio Branco, enviada por lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), com o objetivo de fortalecer a facção na fronteira, em meio à disputa com o grupo rival Bonde dos 13.
O caso segue sob investigação, e as autoridades esperam que as informações prestadas auxiliem no esclarecimento de outros crimes ligados à disputa entre facções na fronteira do Acre com a Bolívia.
VEJA VÍDEO:
Você precisa fazer login para comentar.