Incêndio atinge residência e mobiliza bombeiros em Cruzeiro do Sul
Grande quantidade de fumaça chamou atenção de moradores; causas do fogo ainda são desconhecidas
Um incêndio atingiu uma residência na tarde desta quinta-feira (5) no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O caso chamou a atenção de moradores da região por conta da grande quantidade de fumaça que tomou conta da área.
De acordo com as primeiras informações, a causa do incêndio ainda não foi identificada. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outras residências próximas.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que uma intensa fumaça sai da casa em chamas, sendo possível ver a situação a certa distância por moradores do bairro.
Até o momento, não há confirmação de feridos nem detalhes sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo incêndio. As equipes seguem trabalhando na ocorrência e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos no local.
Motociclista sofre fratura exposta após cair ao tentar desviar de ciclista em Rio Branco
Acidente ocorreu no Ramal da Judia; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro
O motociclista Wellison dos Santos Araújo, de 36 anos, sofreu uma fratura exposta após cair de moto na noite desta quinta-feira (5), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, pelas proximidades da BR-364, quando tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle da direção e acabou caindo.
Com o impacto, Wellison sofreu fratura exposta no antebraço direito, além de fraturas no punho e na clavícula. Ele também bateu a cabeça e apresentou desorientação.
Populares que passavam pelo local prestaram ajuda e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.
O policiamento de trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.
Deracre recebe vereadores de Cruzeiro do Sul para tratar de ramais e da Operação Verão
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), recebeu na quarta-feira, 4, na sede da autarquia, em Rio Branco, vereadores de Cruzeiro do Sul para tratar da situação dos ramais do município, dos trechos afetados pelas chuvas no Vale do Juruá e da organização das frentes de serviço da Operação Verão 2026. Participaram da reunião os vereadores Antonio Cosmo, Manan Rural, Zé Roberto e João Keleu, que apresentaram demandas de comunidades rurais e buscaram informações sobre os serviços realizados nos ramais da região durante o período de inverno.
Durante o encontro, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou as ações executadas pelo órgão no Vale do Juruá neste período de chuvas, quando as condições do solo dificultam a realização de serviços mais amplos nos ramais. “Mesmo durante o inverno, o Deracre mantém equipes atuando para garantir o acesso das comunidades. Com a chegada do verão, vamos ampliar as frentes de serviço dentro da Operação Verão 2026, para avançar na recuperação dos ramais da região”, afirmou.
A reunião também contou com a presença do diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Celso de Souza, que destacou o diálogo com os representantes do município para alinhar as demandas da região.
“Esse contato direto com os vereadores é importante para identificar as prioridades dos ramais que atendem as comunidades. Nosso trabalho é organizar as frentes de serviço para que, no período do verão, possamos avançar na recuperação desses acessos”, ressaltou o diretor.
Sula também destacou que, a partir de maio, as frentes de trabalho devem ser ampliadas com o início do verão amazônico, conforme o planejamento da Operação Verão 2026, organizada pelo Deracre sob determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, com foco na recuperação dos ramais utilizados pelas comunidades rurais do Vale do Juruá.
TV Norte anuncia nova programação no Acre
O programa Povo na TV, exibido de segunda a sexta-feira pela TV Norte SBT Acre, recebeu nesta quarta-feira (4) o diretor nacional do Grupo Norte, Elton Bittencourt.
Durante a entrevista, Elton destacou a expansão do grupo, que já atua em oito estados e no Distrito Federal. Atualmente, o Grupo Norte é considerado o maior conglomerado de emissoras afiliadas do país. Entre as principais bandeiras representadas está o SBT, que prepara uma série de novidades para o público.
No cenário nacional, novas contratações já começaram a ser anunciadas e reforçam a estratégia de crescimento da rede. No Acre, a emissora também aposta em uma programação renovada.
Entre as novidades estão os programas Comando Policial e NC Sports, que passam a integrar a grade e dividir espaço com o Povo na TV, de segunda a sábado.
Bittencourt informou ainda que outras atrações serão disponibilizadas aos telespectadores pelo canal 22.1, além das plataformas digitais, por meio do perfil oficial @tvnorteacre.
