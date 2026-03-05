Incêndio atinge residência e mobiliza bombeiros em Cruzeiro do Sul

Grande quantidade de fumaça chamou atenção de moradores; causas do fogo ainda são desconhecidas

Um incêndio atingiu uma residência na tarde desta quinta-feira (5) no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O caso chamou a atenção de moradores da região por conta da grande quantidade de fumaça que tomou conta da área.

De acordo com as primeiras informações, a causa do incêndio ainda não foi identificada. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outras residências próximas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que uma intensa fumaça sai da casa em chamas, sendo possível ver a situação a certa distância por moradores do bairro.

Até o momento, não há confirmação de feridos nem detalhes sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo incêndio. As equipes seguem trabalhando na ocorrência e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos no local.

