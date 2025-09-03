Incêndio atinge fábrica de papelão e prejuízo supera R$ 100 mil

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta quarta-feira, 03, no Ramal da Judia, altura do Nº 750, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco (AC). As chamas começaram do outro lado do Igarapé Judia e a suspeita é de que fagulhas vindas daquela área tenham iniciado o fogo na fábrica de papelão da empresa Acre Papéis, que concentra materiais recicláveis de supermercados de todo o estado.

Segundo informações levantadas no local, o prejuízo estimado ultrapassa R$ 100 mil. Toneladas de papelão, altamente inflamáveis, foram destruídas pelo fogo. Felizmente, o incêndio não atingiu o galpão principal da empresa, onde são armazenados outros tipos de material para reciclagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no combate às chamas. A corporação informou que havia risco de o fogo se alastrar para residências próximas, mas a ação rápida dos bombeiros impediu que isso ocorresse.

A proprietária do espaço, bastante abalada, preferiu não dar entrevista ao repórter do ac24horas, Whidy Melo. Testemunhas relataram que o calor no local era intenso e a fumaça densa chegou a espalhar fuligens por áreas vizinhas.

