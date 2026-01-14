Imunização de Assis Brasil é destaque no Alto Acre e celebra resultados em reunião de alinhamento para 2026

A Prefeitura de Rio Branco lançou oficialmente, nessa terça-feira (13), os editais para os desfiles de Blocos Carnavalescos e para o concurso das Realezas do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura e marcou o anúncio do aumento significativo no valor total da premiação, que chega a R$ 45 mil, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular.

Durante a coletiva, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou o retorno dos desfiles de blocos carnavalescos à Avenida Getúlio Vargas e ressaltou a importância do incentivo público aos fazedores da cultura.

“O Carnaval é uma das maiores manifestações populares do país e, em Rio Branco, não é diferente. Resgatamos essa festa no centro da cidade e agora ampliamos o apoio aos blocos e às realezas. Esse aumento na premiação é uma forma de reconhecer o esforço e os custos que os blocos têm para se organizar. Quem faz a festa são eles e o poder público tem o dever de valorizar isso”, afirmou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Viegas Pereira, explicou que os editais garantem legalidade, transparência e organização aos concursos, além de assegurarem a estrutura necessária para a realização do evento com segurança.

“Estamos cumprindo todas as exigências legais para dar início à nossa grande festa. O Carnaval 2026 trará novidades importantes, como o retorno dos desfiles à Avenida Getúlio Vargas, e será ainda mais bonito do que nas edições anteriores realizadas na Praça da Revolução”, destacou.

As inscrições para os concursos de blocos carnavalescos e das realezas começam nesta sexta-feira (16) e podem ser feitas presencialmente na sede da Fundação Garibaldi Brasil – que fica na rua Goldwasser Santos – Bosque.

O vice-prefeito Alysson Bestene ressaltou o impacto positivo do Carnaval na economia local e na convivência familiar. “Eventos como esse fortalecem o comércio, geram renda, oportunidades de trabalho e proporcionam momentos de lazer para as famílias. O sucesso de eventos anteriores mostra que estamos no caminho certo, promovendo cultura, segurança e desenvolvimento econômico”, afirmou.

Representantes dos blocos carnavalescos também participaram do lançamento. As rainhas de bateria Karol Bombom, do bloco Sambase, e Andressa Pink, do bloco Unidos do Fuxico, destacaram a importância do Carnaval como expressão cultural, identidade e fortalecimento da participação feminina na festa.

“É algo que vem no sangue, significa força, também representa atividade, principalmente enquanto mulher. E estar ali representando uma figura feminina dentro do Carnaval, para mim, é algo muito importante e faz parte da minha vida. Não existe Karol Bombom sem Carnaval”, enfatizou a rainha do bloco Sambase, que afirmou ainda que não sabe se vai disputar como Rainha do Carnaval.

“Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver de emoções, brasileira nata que deixa tudo para cima da hora, então ainda não foi decidido, mas pode acontecer”, completou Karol Bombom.

Andressa Pink, a rainha de bateria do bloco Unidos do Fuxico afirmou que ama estar à frente da bateria de seu bloco como rainha e, assim como sua colega não vai disputar para Rainha do Carnaval.

“Carnaval para mim é uma coisa maravilhosa uma coisa que eu sempre gostei muito é um momento de se divertir de curtir bastante de se entregar 100%, dar o seu coração, para mim o carnaval é mais focado no desfile dos blocos, que eu foco muito, eu amo estar ali à frente do meu bloco amo estar à frente da minha bateria e é isso, é maravilhoso. É muito bom a prefeitura ter trazido novamente o carnaval aqui para o centro, que aí vem mais pessoas, que curtam bastante, são dias maravilhosos de muita curtição e muita alegria”, frisou Pink.

Programação do Carnaval da Família 2026

13 de fevereiro: Escolha da Rainha do Carnaval e do Rei Momo

14 de fevereiro: Escolha da Rainha Gay e da Rainha Trans

15 de fevereiro: Desfile dos blocos Unidos do Fuxico e Sambase

16 de fevereiro: Desfile dos blocos Sem Limites e Seis é Demais

Os desfiles terão início às 19h30, na Avenida Getúlio Vargas.

Premiação dos Blocos Carnavalescos

1º lugar: R$ 20 mil

2º lugar: R$ 10 mil

3º lugar: R$ 6 mil

4º lugar: R$ 5 mil

5º lugar: R$ 4 mil

Total da premiação: R$ 45 mil

Premiação do Concurso das Realezas

1º lugar: R$ 4.350,00

2º lugar: R$ 2.550,00

3º lugar: R$ 1.500,00

A Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a promoção da cultura, o fortalecimento da economia local e a valorização das manifestações populares que fazem parte da identidade do povo acreano.