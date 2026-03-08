Geral
Impeachment e CPI: mensagens de Vorcaro atiçam oposição contra Moraes
As críticas da oposição contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ganharam força com a revelação das mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro que supostamente teriam sido enviadas a ele.
O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), anunciou que vai protocolar nesta segunda-feira (9/3) mais um pedido de impeachment contra Moraes. Além disso, no Senado, há um requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o assunto.
“O ministro Alexandre de Moraes não tem condição de permanecer no cargo depois da revelação de que trocou mensagens com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. É inaceitável. Juízes do Supremo devem estar acima de qualquer suspeita, submetidos à lei e à transparência, como todos os cidadãos. O Brasil precisa acabar com a farra dos intocáveis”, disse Zema.
A solicitação se soma a outras 45 que aguardam ser analisadas pela Mesa Diretora do Senado. Moraes é o maior alvo de pedidos de impeachment entre os membros da Corte.
Para que a solicitação avance, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), deve se manifestar pelo aceite ou arquivamento. Após isso, é formada uma comissão especial para analisar a denúncia.
Moraes negou que as mensagens tenham sido enviadas a ele. Em nota à imprensa, a equipe do ministro informou que a “análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele em 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos”.
Pedido de CPI
As reações também vieram do Congresso. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, apresentou um requerimento para a criação de uma CPI específica para apurar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no âmbito do Caso Master.
“Sem condenações prévias e com responsabilidade, é preciso garantir que todos estão sujeitos à mesma lei. Só assim o Brasil será uma república democrática real. Agora, começa a coleta de assinaturas”, revelou o parlamentar na sexta-feira (6/3).
Para que a CPI seja instalada, é necessário um terço das assinaturas dos senadores, ou seja, 27. Depois disso, é responsabilidade do presidente do Senado a criação da comissão.
Manifestações
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou pedindo a prisão de Moraes. Na sexta, ele enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando a análise de possibilidade de prisão preventiva por indícios de crimes, como obstrução de Justiça ou interferência indevida em investigações.
O parlamentar liderou, na semana passada, antes das revelações das mensagens, um ato em São Paulo contra o ministro. No protesto, Nikolas afirmou que o “destino final” de Moraes “é a cadeia” e que o Brasil não tem medo dele.
“Moraes, escuta isso que eu tenho para dizer agora: o Brasil não tem medo de você, nós não temos medo de você”, ressaltou.
O pré-candidado à Presidência e governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também se manifestou por um pedido de investigação ao ser questionado sobre o assunto.
“Isso aí… no momento em que Ronaldo Caiado chegar à presidência, saberei tratá-lo”, alegou em entrevista coletiva. “A Constituição brasileira diz como se fazer o tratamento e o Senado Federal que faz prerrogativas. Então, política não se faz simplesmente nominando. Você faz política agindo para que as instituições voltem a resgatar a sua condição de credibilidade.”
Vorcaro x Moraes
- Em janeiro de 2024, o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher de Moraes, fechou um contrato com Banco Master de R$ 129 milhões
- O escritório foi contratado para atuação junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao Cade, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Congresso Nacional
- No entanto, não se sabe em que processos o escritório de Viviane atuou
- Em 2025, o ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão do empresário Daniel Vorcaro, em Brasília, ao menos duas vezes, conforme o Metrópoles, na coluna de Andreza Matais
- Mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que Vorcaro relatou ter se encontrado com Moraes duas vezes
- Nessas conversas interceptadas também há uma troca de mensagens que seria com o próprio Moraes, no dia da prisão de Vorcaro
As conversas no celular de Vorcaro
Vorcaro e Moraes teriam trocado mensagens no dia da prisão do banqueiro, em 17 de novembro de 2025. A conversa foi extraída pela Polícia Federal (PF) no celular apreendido de Vorcaro. Os trechos estavam no bloco de notas do aparelho do banqueiro e foram enviados pelo WhatsApp no modo visualização única, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.
As respostas de Moraes não constam no material ao qual o Metrópoles também teve acesso.
Às 7h19 de 17 de novembro de 2025, quando tentava embarcar para Dubai, Vorcaro escreveu: “Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”. A pessoa com quem ele se comunicava respondeu com três mensagens de visualização única, que não puderam ser recuperadas.
Em outro trecho, às 20h48 do mesmo dia, após uma suposta resposta de Moraes, Vorcaro fala sobre a negociação do Master, possivelmente com o Banco Fictor: “Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação”. E acrescenta: “Acho que pode inibir”, sem entrar em detalhes do que seria.
Veja as mensagens
Em nota, o ministro nega que tenha trocado mensagens com o banqueiro.
“Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornado públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele em 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos”, argumentou.
Segundo a nota, “no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes”.
“A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes”, acrescentou.
Trabalhador cai de altura de cinco metros durante obra de elevado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco
Operário utilizava equipamento de segurança, mas corda do sistema de proteção se rompeu durante o trabalho. Ele sofreu fratura no braço e foi levado ao pronto-socorro.
O trabalhador Francisco Alves Ribeiro, de 46 anos, sofreu um acidente de trabalho no início da tarde desta sexta-feira (6) durante a construção de um elevado na Estrada Dias Martins, nas proximidades da AABB, em Rio Branco.
De acordo com informações de populares, Francisco é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Rio Branco na execução da obra.
Durante a realização do trabalho, o operário acabou caindo de uma altura aproximada de cinco metros.
Ainda segundo relatos, a vítima utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPI). No entanto, a corda que fazia parte do sistema de segurança utilizado para evitar uma possível queda não suportou o peso e acabou se rompendo, fazendo com que o trabalhador despencasse da estrutura.
Com o impacto contra o solo, Francisco sofreu uma fratura no braço direito.
Colegas de trabalho prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizou o braço da vítima e, em seguida, encaminhou Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Apesar da altura da queda, o trabalhador foi levado à unidade de saúde em estado de saúde estável.
Reveses no STF e ausências: CPI do Crime Organizado empaca no Senado
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senadoenfrenta dificuldades para manter o ritmo das investigações. Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitaram medidas aprovadas pelo colegiado e a ausência de depoentes em sessões recentes têm provocado atrasos na agenda de trabalho da comissão.
Instalada em novembro de 2025, a CPI foi criada para investigar a atuação de organizações criminosas, milícias e esquemas de lavagem de dinheiro no país. A comissão é presidida pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e tem como relator o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O prazo da CPI é de 120 dias, mas esse período pode ser prorrogado desde que haja requerimento assinado por um terço dos parlamentares.
Parte das dificuldades recentes decorre de decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam medidas de investigação aprovadas pelos parlamentares.
Uma das decisões foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes, que interrompeu a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de uma empresa investigada pela comissão, ligada ao também magistrado Dias Toffoli. As quebras dos sigilos eram referentes à empresa Maridt Participações S.A.
O colegiado recorreu da determinação, argumentando que a suspensão compromete diligências consideradas essenciais para o avanço das apurações.
Além do pedido para suspender os efeitos da decisão, os parlamentares ingressaram com uma petição para que o processo tenha a distribuição revista no Supremo.
A dificuldade da CPI do Crime Organizado avançar
- CPI enfrenta paralisação parcial no Senado: decisões do STF e ausência de depoentes têm atrasado as investigações do colegiado.
- STF suspende quebra de sigilos de empresa investigada: ministro Gilmar Mendes barrou acesso a dados da Maridt Participações S.A., ligada a Dias Toffoli.
- Sessões canceladas por falta de depoentes: convocados como Cláudio Castro, Ibaneis Rocha e Roberto Campos Neto não compareceram às oitivas.
- Relator critica impacto das decisões judiciais: Alessandro Vieira diz que impedir quebras de sigilo prejudica a produção de provas da CPI.
Depoentes faltosos
A CPI também tem enfrentado dificuldades para reunir depoentes. Em várias das reuniões previstas, a sessão acabou sendo cancelada após a ausência de convidados ou convocados para prestar esclarecimentos, como o caso do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).
Os casos mais recentes de cancelamento da sessão por ausência do depoente foi a de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central (BC), que teve um habeas corpus concedido pelo ministro do STF André Mendonça que o desobrigou a comparecer à sessão.
O colegiado também tinha a expectativa de ouvir o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Entretanto, ele foi preso novamente pela Polícia Federal (PF) no mesmo dia em que deveria prestar esclarescimentos.
Outro depoimento previsto para o mesmo dia era o do cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Campos Zettel, que também foi preso pela PF.
Alessandro Vieira critica decisões
Ao Metrópoles, o relator do colegiado, Alessandro Vieira, admitiu que as decisões da Suprema Corte atrapalham o andamento das investigações.
“É preciso distinguir as decisões: aquelas que permitem que o convocado, por ser investigado, fique calado ou não compareça, são razoáveis e compatíveis com a jurisprudência. Já as decisões que impedem quebras de sigilo se mostram equivocadas. Estas atrapalham muito o andamento da CPI“, declarou.
O senador explicou que os depoimentos de investigados são ferramentas de defesa, pois fica permitido “calar, omitir e até mentir”. “Já os documentos obtidos com as quebras são provas inquestionáveis e ajudam a montar o quebra-cabeça do fato investigado”, afirmou.
A sequência de cancelamentos e adiamentos tem prejudicado o cronograma da comissão, que depende das oitivas e da análise de dados sigilosos para avançar nas investigações.
Apesar dos entraves, integrantes da CPI afirmam que pretendem reorganizar a agenda de trabalho nas próximas semanas e aguardam uma definição do STF sobre os recursos apresentados pela comissão. A expectativa é retomar as oitivas e ampliar a coleta de informações antes da elaboração do relatório final.
Homem faz a mãe refém, ataca PMs com machado e acaba morto
Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu, nesse sábado (7/3), após um confronto com policiais em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).
A Polícia Militar (PMPR) foi acionada para atender a ocorrência e tentou intervir. Durante a ação, os policiais teriam tentado negociar e controlar o homem, mas ele avançou contra as equipes com uma faca e um machado.
Por causa disso, os policiais efetuaram disparos para neutralizar o agressor. O homem foi atingido pelos tiros e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu ainda no local antes da chegada das equipes de socorro. Socorristas foram acionados, mas não puderam evitar o óbito do homem. A mãe dele não sofreu ferimentos.
