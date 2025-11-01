Cotidiano
Imóvel desaba no centro de Porto Velho e assusta moradores
Defesa Civil isola área e orienta famílias de vila vizinha a deixarem suas casas por segurança
Wendell Barbosa conquista o título mundial na Tailândia
Wendell Barbosa conquistou neste sábado, 1º de novembro, em Bangkok, na Tailândia, o título do Campeonato Mundial de Ju-Jitsu na categoria para atletas com mais de 94 quilos. O acreano venceu quatro lutas, duas por finalização e duas por pontos para chegar ao topo do pódio em um torneio para lutadores sem deficiência. Na decisão, Wendell Barbosa derrotou o atleta da Mongólia, Tumur Nemekhbayar.
“Treinei demais para a disputa do mundial. Ser campeão no convencional e fazer história é indescritível”, comentou Wendell Barbosa.
Próxima meta
A próxima meta de Wendell Barbosa é a disputa do Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
“A primeira parte do objetivo foi conquistada e, agora, vou para Abu Dhabi mais confiante. É preciso manter a concentração e os treinamentos para ter a possibilidade de ser tricampeão”, afirmou o acreano.
Botafogo perde penalidades e é derrotado pelo Plácido de Castro
O Botafogo perdeu duas penalidades e acabou derrotado pelo Plácido de Castro por 1 a 0 nesta sexta, 31, na Arena da Floresta, em confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. As duas equipes realizaram um dos bons jogos da primeira semana de disputa do torneio.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá duas partidas neste sábado, 2, a partir das 15 horas, no Florestinha. Cruz Azul e COPMBM fazem o primeiro confronto e no segundo jogo o PSG enfrenta a Chapecoense.
Acre enfrenta o Piauí e precisa vencer para disputar semifinal
A Seleção Acreana enfrenta o Piauí neste sábado, 1º de novembro, a partir das 7h30, no ginásio do Sesc, e precisa vencer para disputar a semifinal do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. O Acre soma 6 pontos na 4ª colocação e o Piauí é 5º com a mesma pontuação.
Vitória e derrota
A Seleção Acreana venceu Roraima por 2 sets a 1 e foi derrotada pelo Amapá por 2 sets a 1 nos jogos disputados nesta sexta, 31, no Sesc.
