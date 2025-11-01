Imóvel desaba no centro de Porto Velho e assusta moradores

Um imóvel desabou na manhã desta sexta-feira (31) no centro de Porto Velho, causando susto entre os moradores da região. Segundo a Defesa Civil, o prédio funcionava como depósito e, apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido.

As causas do desabamento ainda são desconhecidas. Técnicos da Defesa Civil isolaram a área e realizam uma avaliação detalhada da estrutura para identificar os riscos e as condições do terreno.

O imóvel ficava ao lado de uma vila de apartamentos, cujos moradores foram orientados a deixar suas residências levando apenas itens essenciais, como medida preventiva.

De acordo com a Defesa Civil, parte das famílias deverá permanecer fora de casa até que seja confirmada a estabilidade do local. O entorno do prédio segue sob monitoramento para evitar novos acidentes.