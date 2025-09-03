fbpx
Imóvel da União é cedido à Prefeitura de Brasileia para construção de praça turística na fronteira

12 minutos atrás

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre oficializou nesta terça-feira (03), o Termo de Cessão do espaço do antigo prédio da Receita Federal para a Prefeitura de Brasileia.

O espaço fica localizado às margens do Rio Acre e ao lado da ponte Wilson Pinheiro, ponto de ligação entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), onde funcionava a Receita Federal e está desativado desde a grande alagação de 2015.

Com a demolição do prédio existente, será dado lugar a uma praça moderna, com área de convivência, quiosques de alimentação e estrutura para atender turistas e à geração de oportunidades para a comunidade local.

A ação da prefeitura prevê que o espaço seja um dos pontos mais movimentados da fronteira, onde já circulam diariamente centenas de visitantes vindos de outros municípios acreanos e de outros estados, além de mais de cinco mil estudantes de medicina que atravessam diariamente a ponte rumo às faculdades bolivianas.

Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a transformação do imóvel abandonado em um espaço de convivência simboliza uma nova fase para Brasileia. “Esse é um momento especial para a nossa cidade. Estamos recuperando um espaço que por muitos anos esteve abandonado e vamos transformá-lo em um ponto de encontro, lazer e turismo. Brasileia é porta de entrada do Acre para o mundo e merece um espaço à altura do seu potencial cultural, econômico e turístico”, afirmou.

O Superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, reforçou que a iniciativa traduz o espírito de cooperação entre os governos. “Com essa cessão, a União e o município demonstram que é possível dar um novo destino a imóveis que estavam sem uso. Em vez de permanecerem fechados e sem serventia, esses espaços voltam para a sociedade como equipamentos públicos que beneficiam a comunidade e impulsionam o turismo regional”,destacou.

A solenidade reuniu secretários municipais, servidores e moradores da cidade, que acompanharam com entusiasmo a oficialização do termo. A futura praça contará com quiosques de alimentação, áreas de lazer e atendimento ao turista, consolidando Brasileia como referência de integração cultural e econômica na fronteira acreana.

Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

6 horas atrás

3 de setembro de 2025

Estado do Acre

Prefeitura Municipal de Assis Brasil

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS.”

Origem: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural – SEMOIUR

Data da Abertura: 26.09.2025 as 09:00h (horário de Local)

Retirada do Edital: 04/09/2025 à 25/09/2025

Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes  no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/  e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07: 00 às 13:00 horas.

Assis Brasil -AC, 03 de setembro de 2025.

Cleiton Araújo Wolstein

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Dec.329/2025/GAPRE

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE LICITAÇÃO 

6 horas atrás

3 de setembro de 2025

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP nº 26/2025 

  1. OBJETO 

Registro de preços para serviços comuns de manutenção predial corretiva e preventiva, visando atender às necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO PREÇOS, conforme con-dições especificadas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 12 de setembro de 2025 às 10:50h; 

Início da sessão de disputa de preço: 12 de setembro de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 03 de setembro de 2025. 

Polícia Civil deflagra operação “Desmonte” para desarticular organizações criminosas no Acre

7 horas atrás

3 de setembro de 2025

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou nesta quarta-feira, 3, a operação “Desmonte”, com o objetivo de desarticular duas organizações criminosas atuantes na capital e em outras regiões do estado. A ação mobilizou diversas delegacias especializadas e contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), unidade de elite da Polícia Civil.

Policiais civis durante o cumprimento de mandados na operação “Desmonte”, em Rio Branco. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Até o momento, a operação resultou na prisão de uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de vários mandados de busca e apreensão em diferentes pontos de Rio Branco. Durante as diligências, os policiais apreenderam R$ 7 mil em espécie e uma motocicleta. De acordo com a PCAC, a operação está em andamento e novas prisões podem ocorrer, assim como a apreensão de objetos adquiridos por meio de atividades criminosas.

Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã desta quarta-feira para detalhar a operação e apresentar um balanço parcial dos trabalhos. Participaram da coletiva o delegado Leonardo Santa Bárbara, titular da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), o delegado Pedro Paulo Buzolin, coordenador da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC), o delegado Gustavo Neves, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e o delegado Yvens Dixon, integrante da DCORE.

Material apreendido pela PCAC durante cumprimento de mandados judiciais na capital. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Delegados da Polícia Civil detalham os resultados da operação “Desmonte” durante coletiva de imprensa. Foto: Emerson Lima/ PCAC

“Hoje conseguimos cumprir mandados fundamentais para o avanço das investigações. Essa operação não se limita a prender executores; nosso foco é atingir toda a cadeia, inclusive os responsáveis por financiar e dar suporte às atividades criminosas. Esse é um passo essencial para reduzir a atuação dessas organizações no Acre”, destacou.

O delegado Yvens Dixon, por sua vez, comentou sobre outra ação da PCAC ao longo da semana, envolvendo a apreensão de dois menores suspeitos de um assalto a residência.

“Cumprimos os mandados de internação de dois adolescentes envolvidos em um assalto ocorrido recentemente. O trabalho integrado das nossas equipes foi decisivo para localizar e apreender esses menores, reforçando nosso compromisso com a proteção da sociedade e o enfrentamento à criminalidade”, enalteceu.

