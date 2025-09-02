Acre
IML do Acre coleta DNA de famílias para identificar corpos carbonizados na divisa entre Capixaba (AC) e a Bolívia.
Quatro famílias já forneceram material genético; restos mortais foram devorados por porcos e estão em avançado estado de decomposição. Delegacia de Capixaba investiga possível confronto entre criminosos
O Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco iniciou a coleta de material genético de famílias para tentar identificar os corpos carbonizados encontrados em agosto em uma propriedade rural em Bela Flor, no Departamento de Pando (Bolívia), ramal da Vila Mapajo, na divisa entre Capixaba (AC) e a Bolívia.
Quatro famílias com desaparecidos já realizaram o teste, mas não há previsão para conclusão das perícias devido ao estado crítico dos restos mortais – que foram parcialmente devorados por porcos.
De acordo com o delegado Aldízio Neto, responsável pelo caso na Delegacia de Capixaba (cidade acreana na fronteira), os corpos das vítimas e a hipótese é de um confronto entre criminosos foragidos do sistema prisional do Acre que se escondiam no local.
Testemunhas ouvidas (uma brasileira, uma boliviana e uma de dupla nacionalidade) negam envolvimento ou conhecimento do caso, mas o delegado reconhece que o medo de represálias de facções criminosas dificulta as investigações.
Entenda o caso
Na madrugada de 5 de agosto ocorreu um confronto no município de Bela Flor, no Departamento de Pando, Bolívia. Após o conflito, uma casa foi incendiada e dois corpos encontrados carbonizados no dia seguinte. Contudo, a Polícia Civil acredita que pelo menos cinco pessoas morreram.
Vizinhos contaram à polícia que acontecia uma confraternização dentro da casa, quando a confusão entre os próprios moradores iniciou. Na tarde do dia 7, as equipes de Capixaba, Plácido de Castro e da Polícia Nacional Boliviana estiveram no local para iniciar as investigações.
No local, os policiais encontraram uma casa destruída pelo fogo, com restos mortais carbonizados. Além disso, os porcos da propriedade chegaram a se alimentar dos corpos. O local onde ocorreu também é conhecido por ser abrigo de foragidos da Justiça brasileira.
A principal linha de investigação é de que tanto os mortos quanto os suspeitos sejam foragidos do Complexo Prisional de Rio Branco.
Aos 5 anos, menina amazonense vira sensação nas redes como vaqueira mirim
Aylla Maia, da Comunidade do Gama, impressiona ao conduzir bois e cavalgar com destreza; vídeos da pequena no interior do AM viralizam mostrando conexão única com animais
Com apenas cinco anos de idade, Aylla Maia já exibe uma habilidade rara: domina a arte de cavalgar e conduzir bois com a segurança de quem nasceu no campo. Vestida com chapéu de couro e botas, a pequena vaqueira da zona rural do Amazonense tornou-se sensação nas redes sociais ao aparecer em vídeos liderando atividades que normalmente exigiriam anos de prática.
Natural da Comunidade do Gama, Aylla demonstra uma conexão incomum com os animais e a rotina rural, desfilando destreza que surpreende até vaqueiros experientes. Suas imagens, que já circulam amplamente, revelam não apenas talento precoce, mas também a perpetuidade de tradições regionais através das novas gerações.
Peritos bolivianos investigam causas de acidente com carreta tanque em área residencial de Cobija
Acidente ocorreu na Avenida Petrolero, em Cobija (Bolívia); causas ainda são investigadas, mas hipóteses incluem falha mecânica ou pista de cimento escorregadia
Uma carreta tanque de combustível perdeu o controle e colidiu contra uma casa no bairro Petrolero, em Cobija, capital do departamento de Pando, na fronteira com às cidades de Epitaciolândia e Brasiléia. Câmeras de segurança de registraram o momento do acidente, que causou danos graves à estrutura da residência e destruiu duas motocicletas estacionadas no local.
As causas ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades. Testemunhas relataram à imprensa local que o veículo patinou na pista de cimento ou pode ter sofrido falha nos freios. A via dá acesso ao posto da Estación de Servicio Cobija – YPFB.
O médico Danny Hugo Mendoza relatou susto e preocupação após carreta descontrolada colidir contra sua casa. Sua família estava no local durante o acidente, que destruiu parte da estrutura frontal e duas motocicletas que estava na frente da casa estacionada. Ele alertou que incidentes semelhantes são frequentes na região e cobrou das autoridades de Cobija o desvio de veículos pesados para outras rotas na região que mora.
“Precisamos de medidas urgentes para evitar uma tragédia maior. Esta via é perigosa e inadequada para o tráfego de caminhões”, afirmou Mendoza. O apelo foi feito após caminhão, que subia a Avenida Petrolero – via de acesso a um posto da YPFB –, perder o controle por causas ainda investigadas.
Uma equipe de peritos foi acionada para investigar as causas do acidente envolvendo a carreta tanque de combustível que colidiu contra uma residência. O laudo técnico analisará as condições do veículo, o estado da pista de cimento da Avenida Petrolero e possíveis falhas humanas ou mecânicas que levaram ao sinistro.
Fila de caminhões na fronteira Acre-Bolívia vira risco constante
A cena de dezenas de caminhões e carretas tanque estacionados por dias na Avenida Internacional, em Epitaciolândia (AC), aguardando liberação da Receita Federal, tornou-se símbolo dos riscos e ineficiências burocráticas na fronteira Brasil-Bolívia. O problema – que envolve veículos carregados com combustível, alimentos e cimento entre outros – volta ao debate após mais uma carreta tanque descontrolada colidir contra uma casa do lado boliviano, cidade de Cobija, renovando o alerta sobre perigos na região.
Moradores das cidades gêmeas cobram agilidade fiscal e rotas alternativas para veículos pesados, enquanto autoridades avaliam medidas para reduzir o tempo de espera e os riscos. Acidentes com carretas são frequentes na fronteira,, onde o tráfego intenso e a estrutura inadequada ampliam a vulnerabilidade de populações locais.
PRF apreende 30 quilos de skunk escondidos em carro
Em uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 30 kg de skunk que estavam sendo transportados em um carro-cegonha.
A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de agosto, quando os agentes abordaram um caminhão-cegonha que transportava apenas um carro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram as informações sobre o transporte do veículo, que já havia vindo de outro estado e estava retornando.
A equipe então realizou uma busca detalhada no automóvel e encontrou um compartimento nos bancos traseiros e no pneu estepe, onde estavam escondidos 28 tabletes de skunk.
O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo crime.
A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, contribuindo para a segurança da sociedade.
