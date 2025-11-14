Conecte-se conosco

IML do Acre aguarda há uma semana familiares para liberar corpo de Madson José de Souza

Publicado

51 minutos atrás

em

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Acre informou que o corpo de Madson José de Souza, de 35 anos, permanece na unidade há uma semana, aguardando reconhecimento e liberação por parte da família. O cadáver deu entrada no órgão no dia 6 de novembro e, até o momento, nenhum parente compareceu para realizar os procedimentos necessários.

De acordo com o diretor do IML, o médico legista Ítalo Maia, é fundamental que algum familiar de Madson procure imediatamente a unidade para que seja feito o reconhecimento formal e os trâmites legais para a liberação do corpo. “É necessário que um parente próximo compareça ao IML para que possamos realizar os procedimentos de praxe. O corpo está identificado, mas, sem a presença de familiares, não podemos concluir o processo de liberação”, explicou.

O IML está localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.294, bairro Bosque, em Rio Branco. O atendimento ocorre em horário comercial.

Madson José de Souza foi morto a facadas na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, popularmente conhecido como Papoco, na capital acreana. A Polícia Civil segue acompanhando o caso e reforça a importância do comparecimento da família para que os procedimentos legais sejam concluídos.

 

 

Fonte: PCAC

Homem é preso após agredir filho de 2 anos e ameaçar família em Cruzeiro do Sul

Publicado

28 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Suspeito, identificado como Esaú, chegou em casa alterado, agrediu a criança e intimidou parentes; Polícia Militar o deteve em flagrante no bairro Saboeiro.

Um homem identificado apenas como Esaú foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 13, no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, após agredir o próprio filho de 2 anos e ameaçar a esposa e demais familiares.

Segundo a denúncia, o suspeito chegou em casa alterado, bateu na criança e ameaçou a companheira, que fugiu com os filhos para a residência dos pais do agressor, onde também estavam outros parentes.

Minutos depois, Esaú apareceu no imóvel bastante exaltado, gritando e exigindo que a esposa saísse para conversar com ele. Diante da recusa da família, passou a proferir ameaças, dizendo que ela “iria pagar” e que a situação “não ficaria assim”.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em frente à casa, ainda alterado. Após ouvir os relatos das vítimas, os policiais deram voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Justiça mantém prisão de acusado de matar ex-militar do Exército em Rio Branco

Publicado

30 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Câmara Criminal do TJAC nega habeas corpus a Hícaro Bruno Borges, apontado como autor do assassinato de Talisson Baltazar; defesa alegava falta de provas concretas.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na sessão da última quinta-feira, 13, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hícaro Bruno Borges de Lima, acusado de matar o ex-militar do Exército brasileiro Talisson Baltazar do Nascimento. O réu também responde por tentativa de homicídio na mesma ocorrência.

No recurso, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada apenas com base em suspeitas, sem a apresentação de elementos concretos que comprovassem a autoria do crime, o que tornaria a medida desproporcional e ilegal.

Hícaro foi preso no dia 8 do mês passado por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em um apartamento localizado na região do 2º Distrito da capital. A Polícia Civil o aponta como o responsável pela execução de Talisson Baltazar, morto na madrugada de 23 de junho deste ano em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, em Rio Branco. Durante a ação criminosa, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.

Ao analisar o habeas corpus, o relator do processo, desembargador Francisco Djalma, afirmou que não há, neste momento, qualquer ilegalidade evidente que justifique a revogação da prisão. O voto foi acompanhado pelos demais membros da Câmara Criminal.

Recentemente, Hícaro Bruno passou a ser réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio relacionados ao caso.

Trabalhadores terceirizados viram réus por levar drogas ao presídio de Rio Branco

Publicado

32 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Juiz aceita denúncia do MPAC e três funcionários passam a responder por tráfico; um deles voltou a ser preso tentando arremessar 20 kg de entorpecentes para dentro da unidade.

Três funcionários de uma empresa terceirizada que atuavam no sistema prisional passaram a responder criminalmente por tráfico de drogas após serem flagrados durante uma operação de policiais penais em março deste ano. A decisão é do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Cloves Augusto Alves Cabral, que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Os detentos Aldair da Silva Oliveira, André Viana Almeida e Eduardo de Souza Rosas foram denunciados pela tentativa de inserir drogas e um aparelho celular no maior complexo penitenciário da capital. O trio foi surpreendido na manhã de 27 de março, quando tentava entrar com o material ilícito. Parte dos entorpecentes estava escondida dentro das botas dos acusados.

No dia seguinte ao flagrante, os três obtiveram liberdade provisória durante audiência de custódia. No entanto, Aldair da Silva voltou a ser preso em 28 de julho, ao lado de um comparsa, ao tentar arremessar pela muralha da unidade cerca de 20 quilos de drogas e 30 quilos de tabaco.

A defesa dos réus agora tem prazo de dez dias para apresentar resposta à acusação.

