IML do Acre aguarda há uma semana familiares para liberar corpo de Madson José de Souza

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Acre informou que o corpo de Madson José de Souza, de 35 anos, permanece na unidade há uma semana, aguardando reconhecimento e liberação por parte da família. O cadáver deu entrada no órgão no dia 6 de novembro e, até o momento, nenhum parente compareceu para realizar os procedimentos necessários.

De acordo com o diretor do IML, o médico legista Ítalo Maia, é fundamental que algum familiar de Madson procure imediatamente a unidade para que seja feito o reconhecimento formal e os trâmites legais para a liberação do corpo. “É necessário que um parente próximo compareça ao IML para que possamos realizar os procedimentos de praxe. O corpo está identificado, mas, sem a presença de familiares, não podemos concluir o processo de liberação”, explicou.

O IML está localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.294, bairro Bosque, em Rio Branco. O atendimento ocorre em horário comercial.

Madson José de Souza foi morto a facadas na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, popularmente conhecido como Papoco, na capital acreana. A Polícia Civil segue acompanhando o caso e reforça a importância do comparecimento da família para que os procedimentos legais sejam concluídos.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários