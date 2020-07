Prefeitura afirma que ainda não foi registrado nenhum caso de Covid-19 entre os estrangeiros que estão nos abrigos da cidade.

Por Alcinete Gadelha

A cidade de Assis Brasil, no interior do Acre, está com 172 imigrantes que estão sendo acompanhados pela prefeitura que, além do abrigo, ainda oferta três refeições diárias. De acordo com o prefeito, Antônio Barbosa, muitos estão retornando para as cidades brasileira de onde saíram.