III Xapuri Rural Show: festival busca alavancar o agronegócio e cultura

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou no domingo (23) e nesta segunda-feira (23) de importantes agendas na cidade de Cusco, no Peru, para tratar das relações comerciais entre os dois países vizinhos.

Gonzaga recebeu o convite do prefeito de Cusco, Luís Beltran, para visitar a cidade e participar das festividades do Dia do Sol, uma data especial para o povo que mantém viva a cultura Inca. O presidente da Aleac aproveitou a estadia em Cusco para visitar produtores rurais da região e debater com os secretários de Turismo e Agricultura da cidade estratégias para estreitar os laços comerciais entre Acre e Cusco.

Gonzaga ressaltou a importância da integração comercial entre Brasil e Peru e destacou que tanto o Acre quanto Cusco têm um grande potencial que pode gerar desenvolvimento para as duas regiões.

“Este é um sonho, tanto do lado brasileiro como do governo peruano. Temos um potencial muito grande nesse comércio bilateral, tanto bom para o Brasil como será bom também para o Peru. Nós estamos trabalhando para que esse comércio realmente cresça e se fortaleça”, disse Gonzaga.

Durante reunião com o secretário de Turismo de Cusco, Saul Caipane, e o secretário de Agricultura, Armando Yucra, o deputado Gonzaga debateu sobre o intercâmbio comercial entre os dois países.

“Com grande alegria e esperança por dias melhores para o nosso estado do Acre, participei de uma reunião na sede do governo estadual de Cusco. Discutimos o comércio bilateral, a situação alfandegária, a importância do fortalecimento do turismo e o corredor interoceânico. Após a inauguração do porto de Chancay em Lima, estreitaremos ainda mais parcerias para as exportações de produtos acreanos”, disse.

Durante as agenda na cidade peruana, Gonzaga aproveitou para convidar o governo de Cusco a participar do Fórum de Governadores Andinos, que acontecerá nos dias 11 e 12 em Cruzeiro do Sul, com a participação do nosso Governador Gladson Cameli e demais autoridades competentes.

Participaram das agendas em Cusco o presidente Luiz Gonzaga, a deputada Maria Antônia, o secretário de Agricultura do Acre, Luiz Tchê, o presidente da OCB/AC, Valdomiro Rocha, o superintendente do Mapa

Paulo Trindade, o comandante Geral da PM/AC, Luciano Dias, Alejandro Salinas, Diretor Comercial do Grupo PerBra Holding, e o presidente do Fórum do Turismo do Acre, Thiago Higino.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários