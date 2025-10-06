II Encontro de Saúde Bucal reúne gestores e especialistas no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Rede de Saúde Bucal, realiza nos dias 7 e 8 de outubro de 2025 o II Encontro Estadual de Saúde Bucal do Acre. O evento acontece no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h, em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre).

O encontro tem como objetivo fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Bucal, promovendo a capacitação de gestores e coordenadores municipais. A programação inclui debates sobre a estruturação dos serviços, a implementação de novas ferramentas de gestão e a consolidação da Linha de Cuidado de Câncer de Boca, além de estimular a troca de experiências exitosas entre os municípios.

Outro ponto de destaque será o alinhamento das práticas às novas perspectivas de financiamento do Programa Brasil Sorridente, política pública que garante o acesso da população brasileira a serviços odontológicos de forma gratuita e universal pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento contará com a presença do Coordenador-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Edson Hilan, que participará das discussões e painéis, reforçando a importância da integração entre União, Estado e municípios para o avanço da política de saúde bucal no Acre. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas CLICANDO AQUI.

