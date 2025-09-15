Cotidiano
II Corrida Farmacêutica e Contábil será promovida no domingo
Será disputada no domingo, 21, a partir das 5 horas, nas ruas de Rio Branco, a II Corrida Farmacêutica e Contábil. O evento é uma promoção do Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC), Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC) em parceria com o grupo Longão Elite.
Técnico de Laboratório e Contador
A corrida será para comemorar os dias do Técnico de Laboratório (6 de setembro) e do Contador (22 de setembro) e também o dia Internacional do Farmacêutico (25 de setembro). O evento deve ter participação de mil corredores de vários segmentos da sociedade acreana. Além da prática esportiva e a promoção de hábitos saudáveis, o evento reforça a união entre diferentes categorias profissionais em prol da comunidade.
Evento social
A II Corrida Farmacêutica e Contábil tem a parceria de mais de 30 empresas e o evento tem um objetivo social. A coordenação da prova “cobrou” somente três quilos de alimentos não perecível de inscrição e a meta é superar duas toneladas.
Comentários
Cotidiano
Acre envia delegação para Campeonato Internacional de Kung Fu na Colômbia
Uma equipe de 10 atletas do Acre embarcou na última semana para Bogotá, onde participou nos dias 13 e 14 de setembro do 3º Campeonato Chin Woo Colômbia Internacional 2025. O torneio, que reúne lutadores do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, servirá como seletiva para o Mundial de 2026, na Alemanha.
A delegação acreana disputou provas de Sanda, Tai Chi Chuan e modalidades tradicionais, buscando títulos e vagas para o próximo mundial.
Atletas e modalidades:
Tereza Cristina – Mãos do Norte, Mãos do Sul, Armas Curtas e Armas Médias
John Asafe da Silva – Sanda até 79 kg e Point Fight
Quinis Giordano Lima – Sanda até 90 kg e Point Fight
Gleyson Araújo – Sanda
Gleiciane Silva – Sanda, Bastão, Mãos do Norte e Mãos do Sul
Glenilson Figueiredo – Tai Chi Chuan (Yang avançado) e Sanda avançado
Alline Queiroz – Sanda e Mãos do Norte – 2º Kati
Francisco de Assis – Sanda
Nátaly Silva – Sanda até 55 kg
Anderson Lostanaul – Sanda até 66 kg, Mãos do Norte e 2º Kati Shaolin do Norte
Segundo Glenilson Figueiredo, presidente de honra da Super Liga Acreana de Kung Fu, a participação mostra a força das modalidades no estado e a preparação intensa da equipe aumenta a expectativa por bons resultados no futuro.
A delegação contou com apoio da Prefeitura de Rio Branco, Governo do Acre, Secretaria Estadual de Esporte, deputado Pedro Longo, vereador Joaquim Florêncio, Auto Posto Arena, Confederação Brasileira de Kung Fu Tradicional e Chin Woo Internacional.
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Galvez contrata atacantes e quer o bicampeonato
O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações das atacantes Ronaldinha, ex-Operário do Mato Grosso, e Rafaela, aposta do futebol carioca. As duas atletas são mais dois reforços visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino, competição programada para iniciar na primeira quinzena de outubro.
“São dois reforços importantes contratados em situações diferentes. A Ronaldinha estava no Operário e chega bem indicada para o Galvez. A Rafaela é uma aposta, mas estamos bem confiantes”, declarou Igor Oliveira.
Início da preparação
O elenco do Galvez inicia a preparação nesta segunda, 15, no Sesc, sob o comando do técnico Maurício Carneiro.
“Temos uma base formada do Brasileiro e da Copa do Brasil. Vamos para uma sequência e a meta é a conquista do bicampeonato”, afirmou o presidente.
Comentários
Cotidiano
Atlético Xapuriense goleia o Preventório e segue 100% na Série A
O Atlético Xapuriense goleou o Preventório por 7 a 1 nesse sábado, 13, no Centro de Iniciação do Esporte (CIE) e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O time do interior soma 6 pontos e é vice-líder do grupo A.
Sequência na quarta
A fase de classificação do Estadual da Série A vai ter sequência na quarta, 17, a partir das 19 horas, no Sesc. Pista e Preventório abrem a rodada e no outro confronto o Calafate joga contra o Fluminense da Bahia.
Você precisa fazer login para comentar.