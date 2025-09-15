II Corrida Farmacêutica e Contábil será promovida no domingo

Será disputada no domingo, 21, a partir das 5 horas, nas ruas de Rio Branco, a II Corrida Farmacêutica e Contábil. O evento é uma promoção do Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC), Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC) em parceria com o grupo Longão Elite.

Técnico de Laboratório e Contador

A corrida será para comemorar os dias do Técnico de Laboratório (6 de setembro) e do Contador (22 de setembro) e também o dia Internacional do Farmacêutico (25 de setembro). O evento deve ter participação de mil corredores de vários segmentos da sociedade acreana. Além da prática esportiva e a promoção de hábitos saudáveis, o evento reforça a união entre diferentes categorias profissionais em prol da comunidade.

Evento social

A II Corrida Farmacêutica e Contábil tem a parceria de mais de 30 empresas e o evento tem um objetivo social. A coordenação da prova “cobrou” somente três quilos de alimentos não perecível de inscrição e a meta é superar duas toneladas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários