Igarapé Encrenca de Epitaciolândia seca e Depasa pede que população economize água

O Depasa de Epitaciolândia, através de um dos colaboradores do setor, lançou na rede social uma notificação solicitando a população do município economize água devido o Igarapé “Encrenca”, estar em estado crítico e ser o único meio que o departamento tem para abastecer a população de certos bairros.

A equipe do Jornal oaltoacre.com entrou em contato com o Depasa do município e foi agendado uma entrevista para segunda-feira, dia 03. O objetivo é esclarecer com mais detalhes como o Departamento enfrentará esta situação e como ficará a população de Epitaciolândia enquanto o igarapé estiver em estado de alerta.

Veja o post publicado por um dos colaboradores do departamento a seguir: