Geral
Ifac realiza reformas no campus Xapuri no valor de R$ 1,6 milhão para melhorar infraestrutura
O campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) está passando por reformas que buscam requalificar sua infraestrutura predial, melhorar a acessibilidade, garantir a segurança elétrica e hidráulica e proporcionar um ambiente mais saudável e acolhedor para alunos, professores e servidores. A obra tem investimento de R$ 1.615.600,33 provenientes de recursos próprios do campus e da Reitoria.
Segundo informações da Pró-reitoria de Administração (Proad), através da Diretoria de Obras e Infraestrutura (Diroi), os serviços contemplam a reconstrução do muro perimetral, recuperação do estacionamento, substituição de telhas, portas e janelas, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, assentamento de revestimentos cerâmicos nas salas de aula, além de pintura geral.
As salas de aula, principal foco da reforma, passarão pelas maiores intervenções, sem ampliação de espaços, mas com significativa readequação. Após a conclusão, os blocos administrativos, de ensino e biblioteca contarão com nova cobertura e visual renovado.
As obras tiveram início em agosto de 2025 e devem ser concluídas até maio de 2026. Parte dos serviços já foi executada, incluindo substituição de telhas, pintura de alguns ambientes, intervenções elétricas e início da demolição do muro antigo. Também foi iniciada a remoção das esquadrias das salas de aula para substituição.
Na reforma em andamento ainda não é possível atender todas as necessidades do campus, entretanto, encontra-se em planejamento na Diroi, para o próximo exercício uma segunda etapa de reforma com intuito de atender os ambientes e demandas não contemplados.
Desafios e impacto no ensino – O diretor-geral do campus Xapuri, Sérgio Luiz Pereira Nunes, destacou que a reforma é fruto do empenho conjunto do campus e da Reitoria, e que os benefícios irão muito além da estética: “Esta reforma resultará na otimização de espaços, na segurança da rede elétrica e também hidráulica. Impactará significativamente o processo de ensino-aprendizagem, ao proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro e saudável, tratando da questão da acessibilidade e da inclusão, e com tudo isso, combatendo a evasão escolar”.
De acordo com o gestor, um dos principais desafios da reforma tem sido manter o calendário acadêmico e a qualidade das aulas durante as obras. “É um grande desafio adequar as salas de aula a espaços alternativos, o que exige uma sinergia muito grande entre as equipes de ensino e administração. Mas temos a certeza de que, ao final, teremos um campus muito mais harmonioso e com melhor qualidade de vida para todos”.
Reitor destaca compromisso – Para o reitor do Ifac, Fábio Storch, o investimento na reforma do Campus Xapuri reafirma o compromisso institucional com uma educação pública de qualidade, gratuita e inclusiva. “Estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura dos nossos campi porque entendemos que um ambiente adequado e acolhedor contribui diretamente para o sucesso dos nossos estudantes e para a valorização de toda a comunidade acadêmica”.
A obra, segundo o reitor, representa o respeito pelos servidores, estudantes e pela comunidade local que confia no Ifac como agente de transformação social. “O investimento reflete, portanto, não apenas uma melhoria estrutural, mas também uma visão estratégica voltada à permanência e êxito dos estudantes, ao fortalecimento do ensino e à valorização do papel do Ifac na região”, destacou.
(Com informações da Diroi e fotos de Devanir Araújo)
Matéria publicada no site institucional, neste link:
https://www.ifac.edu.br/
Comentários
Geral
Polícia Civil prende foragido condenado a 12 anos por estupro de vulnerável no Juruá
Condenado desde 2016, homem tentou usar identidade falsa e fugir durante abordagem em Mâncio Lima; ele foi localizado por equipes das delegacias de Rodrigues Alves e Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, com apoio da equipe da Delegacia de Mâncio Lima, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 16, um mandado de prisão em desfavor de um homem condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no ano de 2016, no município de Rodrigues Alves.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a operação, o homem estava foragido da Justiça e havia se escondido na cidade de Mâncio Lima. Após um trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais conseguiram identificar o local onde o condenado estava abrigado.
“No momento da abordagem, o indivíduo tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe, que deu voz de prisão”, destacou o delegado Marcílio Laurentino.
O homem foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos e, segundo a Polícia Civil, passará por audiência de custódia, quando a juíza responsável pelo caso avaliará a manutenção da prisão.
Comentários
Geral
Polícia Federal deflagra operação para investigar furto de R$ 56 mil aos Correios em Rio Branco
Operação Código Postal cumpre mandados de busca e apreensão na capital para apurar grupo criminoso responsável pelo prejuízo à unidade CDD-Bosque
A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quinta-feira (16), a Operação Código Postal para investigar um grupo criminoso acusado de um furto à unidade dos Correios CDD-Bosque, em Rio Branco, que resultou em prejuízo superior a R$ 56 mil. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Acre.
O objetivo da operação é coletar evidências sobre a participação dos investigados no crime e identificar outros possíveis envolvidos. As investigações seguem em andamento até a conclusão do inquérito policial, que apura as circunstâncias e a autoria do furto à empresa pública.
Comentários
Geral
Criminosos que aterrorizavam comerciantes de Xapuri são presos pela Polícia Civil
Na última quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais investigadores de polícia que atuam no município de Xapuri, deram cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo poder Judiciário, contra dois jovens suspeitos de praticarem assaltos a estabelecimentos comerciais neste ano de 2025.
De acordo com as investigações, os acusados, de posse de arma de fogo, abordavam comerciantes e roubavam o dinheiro dos caixas. Após um minucioso trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar os autores dos crimes, sendo eles: R.R. da S., de 20 anos, A.L. de O., de 18 anos, e J. da S. F., de 25 anos, todos residentes em Xapuri.
Com base nas provas reunidas pelos investigadores, o delegado Luccas Vianna representou junto ao Poder Judiciário pelas prisões preventivas dos acusados, que foram deferidas pela Justiça. A primeira ordem judicial foi cumprida contra R.R. da S., nas dependências da Comarca de Xapuri, enquanto ele participava de uma audiência relacionada a um processo em que responde por crime de violência doméstica.
Em seguida, A.L. de O. foi localizado e preso em frente à sua residência. Já o terceiro acusado, J. da S. F., encontra-se recolhido no Presídio Estadual de Rio Branco, também por violência doméstica e outros crimes. A ordem judicial referente ao crime de roubo será cumprida contra ele nas próximas horas.
O delegado Luccas Vianna destacou a dedicação e o comprometimento dos investigadores na elucidação dos casos. “Esse resultado é fruto de um trabalho técnico e persistente dos nossos investigadores, que não mediram esforços para identificar e responsabilizar os autores desses crimes. A Polícia Civil permanece firme no combate à criminalidade e no compromisso de garantir a segurança da população de Xapuri”, afirmou o delegado.
Fonte: PCAC
Você precisa fazer login para comentar.