Ifac certifica primeiros técnicos em Agropecuária de Epitaciolândia

Em um momento histórico para a educação técnica do Alto Acre, o Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Xapuri, realizou nesta quarta-feira, 25 de junho, a primeira cerimônia de certificação de técnicos em Agropecuária no município de Epitaciolândia. O evento marca a conclusão da formação da primeira turma do curso, ofertado por meio do Centro de Referência Integrado do Ifac na cidade.

A solenidade, que contou com a presença de autoridades municipais, servidores, professores, estudantes e familiares, também celebrou os resultados da parceria firmada entre o Ifac e a Prefeitura de Epitaciolândia, iniciada em 2022 e com as primeiras atividades implantadas em 2023. Atualmente, o Centro de Referência disponibiliza, além do técnico em Agropecuária, os cursos superiores de Licenciatura em Química, Tecnologia em Agroindústria e técnico subsequente em Alimentos.

Representando os formandos, a estudante Elizangela Nascimento destacou a importância da jornada acadêmica vivenciada pelos alunos e agradeceu a dedicação dos professores e o apoio das famílias.

“Foram meses de aprendizado intenso, desafios e superações. Aprendemos a trabalhar com a terra, com os animais, com as tecnologias do campo, mas, acima de tudo, aprendemos o valor da dedicação e da paixão pelo que fazemos. Esse certificado representa mais do que uma conquista, é o início de uma nova etapa para todos nós”, afirmou.

O reitor do Ifac, Fábio Storch, ressaltou o significado da cerimônia e da expansão da educação profissional no estado.

“A certificação desses novos técnicos em Agropecuária é a prova de que, quando instituições e governo municipal se unem pela educação, os resultados aparecem. Essa conquista pertence a todos que acreditaram nesse projeto, e reforçamos nosso compromisso em ampliar e diversificar a oferta de cursos para a comunidade de Epitaciolândia”, destacou.

Presente no evento, o prefeito Sérgio Lopes reforçou o investimento da gestão municipal na educação como estratégia para o desenvolvimento local.

“Estamos apostando na educação porque acreditamos que ela é o mecanismo mais sólido para transformar vidas, formar cidadãos e preparar profissionais para o mercado de trabalho. Essa parceria com o Ifac já apresenta resultados e vamos seguir firmes nesse compromisso”, afirmou o gestor.

O diretor geral do campus Xapuri, Sérgio Nunes, fez questão de lembrar dos gestores e servidores que iniciaram esse projeto.

“Educação se constrói coletivamente. Essa certificação é resultado do esforço de muitas mãos, que lá atrás acreditaram nesse projeto, e hoje seguimos unidos para consolidar e ampliar essa ponte para o futuro”, enfatizou.

O coordenador do curso, professor Deimisson da Silva, também parabenizou os formandos e destacou o pioneirismo da turma.

“Vocês foram os primeiros a trilhar esse caminho, enfrentaram desafios, e hoje são referência. Essa conquista abre portas para novas turmas e para o fortalecimento da Agropecuária na região”, disse.

A cerimônia contou ainda com a participação da diretora de Administração e Manutenção do campus Xapuri, Luciana Rufino, e da coordenadora municipal de Ensino, Nilcilene Eduino, representando a secretária de Educação Eunice Godim.

O evento foi encerrado com homenagens aos formandos e o compromisso renovado entre Ifac e Prefeitura de Epitaciolândia em seguir investindo na formação técnica e superior da população.

