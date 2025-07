Ifac alinha oferta de cursos EaD com secretarias dos 22 municípios acreanos

Inscrições começam dia 3 de julho e seguem até o dia 11; bolsas variam de R$ 420 a R$ 630, mais auxílio-transporte. Processo contempla ampla diversidade de cursos e reserva de vagas para PCDs e candidatos negros

O Governo do Acre lançou processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários de níveis médio e superior, com vagas destinadas exclusivamente a órgãos da administração pública estadual em Rio Branco. As inscrições estarão abertas de 3 a 11 de julho e devem ser feitas exclusivamente pelo site https://lideraestagios.com.br.

A seleção é coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a empresa Lidera Estágios, responsável pela execução do certame. O edital nº 01/2025 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e estabelece os critérios de participação.

A seleção será feita em duas etapas: análise do coeficiente de rendimento escolar e entrevista individual. O estágio será presencial, com carga horária semanal de 20 ou 30 horas. A bolsa-auxílio será de R$ 420 para jornada de 20 horas e R$ 630 para 30 horas, além de auxílio-transporte fixo no valor de R$ 154.

Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados em instituições conveniadas com a Lidera Estágios. As vagas contemplam uma ampla gama de cursos, incluindo Administração, Direito, Jornalismo, Letras, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Biblioteconomia, História, Pedagogia, Arquitetura, Publicidade, Economia, Redes de Computadores, Química, Física, Biologia, Geografia, Agronomia, Nutrição, Psicologia, Engenharia Civil, além de estudantes do ensino médio a partir do 2º ano.

Seguindo a legislação vigente, o processo seletivo reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros (pretos ou pardos).

A divulgação da classificação provisória está prevista para o dia 14 de julho. Após o período de recursos, que vai até o dia 21, o resultado final será publicado em 4 de agosto no site da organizadora.

