Ifac abre seleção para professores substitutos em Cruzeiro do Sul com salários de até R$ 7,3 mil

Jefferson Rocha Melo, 29 anos, foi baleado após assaltar mercado e agredir agente; suspeito tem extensa ficha criminal por roubos e furtos

No dia de ontem quarta-feira, dia (16), em Rio Branco, Um homem conhecido por Jeferson Rocha Melo, de 29 anos, com histórico criminal extenso na capital, foi baleado pela Polícia Militar na Rua 15 de Novembro, bairro da Glória, região da Baixada da Sobral.

Conhecido no mundo do crime, é com histórico policial extenso, o mesmo foi denunciado pelas vítimas do primeiro assalto que acionaram a PM por meio do COPOM e repassaram as características do criminoso que tirou dia de quarta-feira para realizar assaltos em plena luz do dia.

Jefferson que tem um histórico criminoso extenso e possui diversas passagens pela polícia por roubo e furto, se utilizando por uma faca pela manhã para assaltar um mercado localizado no bairro Aeroporto Velho. Após o crime, ele fugiu, mas foi localizado por uma equipe policial na rua 15 de Novembro pela tarde depois de realizar o segundo assalto no bairro da Glória, na Rua 15 de Novembro, região da Baixada da Sobral.

No momento da abordagem, segundo relato dos agentes, o suspeito reagiu de forma violenta, entrou em luta corporal com um dos policiais e tentou tomar a arma da guarnição. Para conter a agressão, os militares efetuaram dois disparos, atingindo Jefferson na coxa esquerda e na perna direita.

O mesmo foi denunciado pelas vítimas que acionaram a PM por meio do COPOM e repassaram as características do criminoso que tirou dia dessa quarta-feira para realizar assaltos em plena luz do dia.

Cronologia do fato:

Crime inicial: Jefferson usou faca para assaltar mercado no Aeroporto Velho Perseguição: Fugiu a pé até a rua 15 de Novembro, onde foi localizado NA região da Baixada da Sobral. Reação violenta: Entrou em luta corporal com policial

Tentou tomar arma da guarnição Intervenção: PM efetuou dois disparos (coxa e perna direita)

Situação do suspeito:

Recebeu atendimento do Samu no local

Encaminhado ao Pronto-Socorro em estado estável

Sob custódia policial aguardando alta para autuação

Contexto criminal:

O investigado possui:

Múltiplas passagens por roubo e furto

Reconhecimento por moradores como reincidente

Histórico de atuação na região do Aeroporto Velho

Declaração da PM:

“O uso progressivo da força foi aplicado conforme protocolo, quando o suspeito colocou em risco a integridade física dos agentes”, informou o comando operacional.

A polícia reforça que o confronto poderia ter sido evitado caso o suspeito não tivesse reagido violentamente à abordagem

De acordo com os profissionais da unidade, havia sinais de que o suspeito estaria sob efeito de entorpecentes no momento da ocorrência.

Mesmo hospitalizado, ele permanece sob custódia da Polícia Militar e, após receber alta médica, será encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), e encaminhado ao Ministério Público, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do caso e investigar os crimes atribuídos ao suspeito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários