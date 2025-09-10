Ifac abre seleção para professores formadores da UAB em Rio Branco

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta semana o Edital nº 10/2025, que abre inscrições para a seleção de professores formadores que irão atuar no curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (Gepem), ofertado pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As vagas são destinadas exclusivamente a docentes do quadro efetivo do Ifac, que terão a oportunidade de desempenhar atividades de ensino e orientação na modalidade de Educação a Distância (EaD), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Segundo o edital, cada professor selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 1.850,00 por cada 15 horas-aula ministradas, respeitando os limites estabelecidos pelo sistema UAB. O pagamento será feito diretamente pela Capes, sem vínculo empregatício com o instituto.

Entre os componentes curriculares disponíveis estão disciplinas como Gestão e Coordenação Pedagógica no Ensino Médio, Educação como Direito Humano e Justiça Curricular, Oficina de Libras, Estratégias para Avaliação e Planejamento Curricular, entre outras.

Para concorrer, o candidato deve ter título mínimo de mestrado, experiência de pelo menos um ano no magistério superior e comprovar atuação na modalidade EaD em funções como professor formador, tutor ou conteudista. Também é exigida disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação às atividades.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 21 de setembro de 2025, por meio de formulário eletrônico disponível no endereço forms.gle/ JaBaEP811RyBfQfr6.

O resultado preliminar será divulgado em 3 de outubro, com prazo para recursos entre os dias 4 e 8 do mesmo mês. Já a lista final de selecionados será publicada em 10 de outubro, no portal de editais do Ifac (editais.ifac.edu.br) .

