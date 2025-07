Ifac abre seleção para bolsistas da equipe multidisciplinar da UAB no Acre

Aliando modernização e desenvolvimento, foi lançado na noite desta quarta-feira, 2, durante a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, o Programa de Análise e Diagnóstico de Solos do Acre, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). A nova tecnologia permite obter resultados rápidos e confiáveis diretamente do solo da propriedade, dispensando o envio para laboratórios. O governador Gladson Camelí participou do lançamento e acompanhou a demonstração da ferramenta.

Chamado “Solo Fértil”, o programa agiliza e desburocratiza o processo essencial para que os produtores invistam na recuperação do solo e, consequentemente, ampliem a produtividade de suas lavouras. As análises são oferecidas gratuitamente aos produtores rurais e utilizam a tecnologia NIRS (espectroscopia no infravermelho próximo), que permite um diagnóstico rápido e preciso na própria propriedade.

“Este é um governo que funciona, que entrega resultados e responde a quem produz, gera emprego, renda e movimenta a nossa economia. Por isso agradeço à minha equipe de secretários, que está cumprindo mais uma promessa: 2025 é o ano da execução”, destacou o governador Gladson Camelí.

A tecnologia representa um avanço significativo para a agricultura acreana, fornecendo informações detalhadas sobre os nutrientes do solo, como cálcio, magnésio, potássio e fósforo, entre outros. Com resultados instantâneos, a tomada de decisões no campo se torna mais ágil e estratégica.

“O Acre é um estado pujante, com uma terra fantástica e clima excelente. Agora, com a análise de solo implementada de forma concreta, temos certeza de que quem colhia 20 ou 25 sacas de café poderá colher 50 ou 60. Isso é dignidade para o produtor rural, que está no campo diariamente trazendo alimento para nossa mesa. Este é um dia histórico para a agricultura do estado”, celebrou o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Tchê.

A análise de solo é uma ferramenta indispensável para o planejamento agrícola, pois fornece informações valiosas sobre a fertilidade do solo e auxilia os produtores na escolha das melhores práticas de adubação e manejo. Com o Programa Solo Fértil, o governo estadual busca democratizar o acesso a essa tecnologia, promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura no Acre.

O impacto esperado é o aumento da produtividade com responsabilidade ambiental. As coletas são feitas por técnicos capacitados, seguindo um protocolo padronizado. O uso da tecnologia NIRS reduz custos operacionais, economiza tempo e permite um planejamento mais eficaz. A Secretaria continua investindo no fortalecimento das lavouras como forma de impulsionar a economia rural e garantir mais segurança alimentar.

