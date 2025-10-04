Brasil
Ifac abre inscrições para processo seletivo de cursos técnicos integrados ao ensino médio com base no histórico escolar
Inscrições gratuitas até 31 de outubro; seleção usará notas de Português e Matemática do ensino fundamental, sem aplicação de provas
O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas até 31 de outubro para o Processo Seletivo 2026 dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Diferente dos vestibulares tradicionais, a seleção será feita exclusivamente com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do histórico escolar do candidato até o 8º ano do ensino fundamental, sem necessidade de aplicação de provas.
Como participar:
Inscrições gratuitas pelo site oficial do Ifac até 31/10, às 17h
Preenchimento do formulário online e envio de histórico escolar e documento de identidade
Processo realizado em uma única etapa, sem segunda chamada ou fases eliminatórias
Vagas disponíveis:
Cursos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Xapuri, Sena Madureira e Brasileia
13 opções incluindo agropecuária, informática, administração e meio ambiente
A iniciativa visa facilitar o acesso à educação técnica pública e aproveitar o desempenho escolar já consolidado pelo estudante. Os cursos integrados permitem ao aluno concluir o ensino médio com formação profissional simultaneamente. O edital completo está disponível no site da instituição.
Comentários
Brasil
Famílias podem acolher crianças em situação de risco em Rio Branco; entenda
Segundo Crispim Saraiva Machado Filho, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), o programa foi implantado em 2015, mas só teve chamamento público em 2022, após regulamentação por lei municipal
A Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) está em busca de novos participantes para o programa Família Acolhedora, que oferece proteção provisória a crianças e adolescentes afastados de seus lares por decisão judicial. Atualmente, dez famílias estão cadastradas, mas outras vinte ainda são necessárias para preencher as 30 vagas disponíveis. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).
Voltado a menores em situação de vulnerabilidade – como casos de abandono, negligência ou violência, o serviço busca evitar a permanência em abrigos. Em vez disso, os jovens são acolhidos por famílias voluntárias, que recebem capacitação, acompanhamento técnico e auxílio financeiro. O valor mensal é de um salário mínimo por criança acolhida. Em situações específicas, como risco de vida ou necessidade de tratamento médico contínuo, o benefício pode ser ampliado em 50%.
Para participar, é necessário atender a alguns critérios: ter entre 21 e 65 anos, residir há pelo menos dois anos em Rio Branco, não estar inscrito no cadastro de adoção e demonstrar disponibilidade para oferecer cuidado e afeto. O processo inclui entrega de documentos, participação em curso de formação e avaliação psicossocial. Após aprovação, a família recebe guarda provisória e pode acolher o menor por até seis meses.
Segundo Crispim Saraiva Machado Filho, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), o programa foi implantado em 2015, mas só teve chamamento público em 2022, após regulamentação por lei municipal. Em 2023, a gestão oficializou o pagamento do subsídio mensal.
Durante o período de acolhimento, as famílias têm prioridade no acesso a serviços públicos e são acompanhadas por profissionais especializados. “Não se trata de adoção. É um gesto de cuidado temporário, que ajuda a criança a retornar à família de origem ou ser encaminhada para adoção, quando não há outra alternativa”, afirma.
O SAF funciona em salas no prédio do RBPrev, ao lado da loja da Vivo, próximo ao canal da Maternidade. No local, há um banner com informações sobre o programa. Interessados podem procurar diretamente a sede do serviço ou entrar em contato pelos telefones (68) 99946-5457 e 99221-6494. Após o cadastro, a equipe realiza visitas domiciliares e encaminha os dados ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que autoriza a guarda provisória.
O programa é considerado uma alternativa mais humana ao acolhimento institucional e busca garantir o direito de toda criança a crescer em ambiente familiar. Para Crispim, que coordena o serviço há sete anos, a experiência é transformadora. “É um trabalho apaixonante. As famílias têm muito a compartilhar e fazem a diferença na vida dessas crianças”, diz.
Comentários
Brasil
DNIT/AC vai ampliar para 24 horas o horário de expediente da Balança Rodoviária instalada no município de Bujarí
Medida temporária durante o inverno visa preservar a BR-364 e controlar peso de veículos; obras de recuperação na ponte do Rio Caeté seguem em andamento
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre vai ampliar para 24 horas por dia o funcionamento da Balança Rodoviária de Bujari como medida de preservação da BR-364 durante o período de chuvas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo superintendente estadual do órgão, engenheiro Ricardo Araújo, após viagem de fiscalização às obras da rodovia.
A medida temporária busca controlar a carga de veículos e reduzir danos ao pavimento em um dos períodos mais críticos para as estradas acreanas. Araújo adiantou que a balança será transferida em breve para uma localidade próxima a Sena Madureira, otimizando a fiscalização em outro trecho relevante da rodovia.
Os ajustes ocorrem paralelamente aos serviços de recuperação em pontos historicamente afetados pelas chuvas e à recuperação da Ponte do Rio Caeté. O DNIT reforça que as ações visam garantir a segurança dos usuários e a integridade da principal via de ligação do estado durante o inverno amazônico.
Veja vídeos com Voz do Norte:
Comentários
Brasil
PRF apreende cinco fuzis AK-47 e pistola em ônibus no Pará; duas mulheres são presas
Armamento de fabricação russa seria levado para São Paulo; arsenal inclui fuzis, pistola e 39 munições
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco fuzis de fabricação russa e uma pistola durante uma fiscalização no km 54 da BR-316, em Castanhal (PA). O armamento estava escondido nas bagagens de duas passageiras de um ônibus que seguia de Belém (PA) para Palmas (TO).
As mulheres, de 23 e 25 anos, naturais de Belém e Breves (PA), admitiram que transportavam as armas com destino a São Paulo e foram presas em flagrante.
O material apreendido inclui cinco fuzis AK-47 calibre 7.62, uma pistola calibre 5.7 e 39 munições.
De acordo com a PRF, esse tipo de armamento é comumente usado em crimes de grande porte, como assaltos a bancos e ações conhecidas como “novo cangaço”. As suspeitas, juntamente com as armas e munições, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos legais.
Você precisa fazer login para comentar.