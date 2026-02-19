Conecte-se conosco

Ieptec segue com inscrições abertas para os cursos de camareira e confeiteira até sexta

Publicado

14 minutos atrás

em

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) continua com inscrições abertas para o público feminino de Rio Branco, nos cursos de qualificação profissional em camareira e confeiteira. As matrículas podem ser realizadas presencialmente até sexta-feira, 20.

São 20 vagas para o curso de camareira e 20 para o curso de confeiteira, ambas qualificações do programa Mulheres Mil, do governo federal. São oportunidades destinadas, prioritariamente, para mulheres (cis e transgênero) que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Equipe da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, da rede Ieptec, será responsável pela ministração dos cursos. Foto: Ascom/Ieptec

Para participar da seleção, a interessada precisa ter a partir de 16 anos e apresentar cópias do RG e CPF, comprovantes de residência e do extrato bancário, além do cadastro do credor, sendo que este último é solicitado na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O curso de camareira será realizado na Escola de Gastronomia e Hospitalidade, na Cidade do Povo, e o de confeiteira, sofreu alteração no endereço, como explica Kattiúcia Fernandes, coordenadora da ação: “Pensando em oferecer um melhor atendimento às nossas alunas, optamos por executar o curso de confeiteira no nosso centro Roberval Cardoso, localizado no bairro Aeroporto Velho. Desta forma, será mais uma comunidade alcançada pelo Ieptec”.

Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Roberval Cardoso possui amplo espaço e estrutura adequados para acolher diferentes segmentos e públicos. Foto: Ascom/Ieptec

Segundo o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, o apoio do governo do Acre à educação profissional e tecnológica tem proporcionado grandes avanços ao Ieptec: “Graças aos esforços do governador Gladson Camelí, da nossa vice-governadora, Mailza Assis, e dos nossos parceiros, o Ieptec já disponibilizou mais de 400 vagas em cursos e oficinas à população do Acre, só em 2026. Seguiremos avançando com esse apoio e união em prol da capacitação do nosso povo”, confirmou o gestor.

Além de cursos na área da gastronomia, a Escola de Gastronomia e Hospitalidade possui excelentes estruturas física e pedagógica para ministrar capacitações para atender o setor hoteleiro do estado. Foto: Ascom/Ieptec

O local de inscrição é na escola de gastronomia e de hospitalidade, localizada na rua Afif Arão, s/n, Cidade do Povo, cujo atendimento se dá no horário das 8h às 16h. Já o Cept Roberval Cardoso, local de matrículas e aulas do curso de confeiteira, está localizada na rua Rio Grande do Sul, 2600, Aeroporto Velho (antigo Ifac), e atende das 8h às 16h.

Os cursos iniciarão no dia 23 de fevereiro. As aulas serão das 17h30 às 20h30, e cada curso terá duração de 3 meses.

Geral

Carnaval de Rio Branco impulsiona economia local e fortalece a renda de famílias empreendedoras

Publicado

18 minutos atrás

em

19 de fevereiro de 2026

Por

Fomentar a economia e garantir capital de giro na cidade também foram objetivos da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), para a realização do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria. Durante os cinco dias de festa, empreendedores familiares tiveram a oportunidade de produzir e comercializar produtos artesanais e alimentos para os foliões que participaram da programação.

João Paulo Soares Brasil, empreendedor na área de alimentos, comemorou o resultado das vendas. Comercializando churrasquinho, ele superou as próprias expectativas.

“Vendi muito, superou as minhas expectativas. Cheguei a vender mais de 100 espetinhos por noite. Se tivesse mais, vendia mais”, ressaltou.

2bd1c759 e457 4713 9ce7 f2b4cee0f209 e1771510331619
João Paulo Soares Brasil, empresário do ramo alimentício, celebrou o bom desempenho nas vendas. Atuando com a comercialização de churrasquinhos, ele afirmou que os resultados ficaram acima do que havia previsto. (Foto: Secom)

Assim como João, Luzanira Ferreira de Souza, que trabalhou com caldos de mocotó e tucupi, destacou que a ocasião foi fundamental para complementar a renda familiar.

“Eu vendi bem. A chuva atrapalhou um pouco, mas consegui vender o bastante para ter um lucrozinho”, afirmou.

A empreendedora Eliane Souza da Silva, que comercializou drinks durante o evento, também avaliou positivamente o período.

“Foi maravilhoso. Já estou pensando em outro evento para podermos trabalhar e ganhar um dinheiro a mais. Nesses cinco dias minha família toda trabalhou aqui e ganhou o seu dinheiro”, destacou.

11a9b4b5 2d22 4781 9d85 77939fa0bcb8 e1771510342366
“Foi maravilhoso. Já estamos pensando em outro evento para continuar trabalhando e garantir uma renda extra para a família.” (Foto: Secom)

A presidente da ACISA, Patrícia Dossa, ressaltou que a parceria com a Prefeitura tem como principal objetivo oportunizar trabalho e renda para as famílias empreendedoras.

“Além de promover entretenimento e folia para a população, o Carnaval movimenta a economia. Muitos empreendedores aguardam o ano inteiro por essas festas para fazer um dinheiro extra. Muitas mulheres empreendedoras são chefes de família e esperam essas oportunidades para fortalecer a renda. Cinco noites de Carnaval realmente movimentam bastante a economia”, explicou.

Ultima noite Carnaval 26 7
“O Carnaval une diversão e geração de renda, fortalecendo a economia e ajudando muitos empreendedores a reforçar o orçamento.” (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Durante o período carnavalesco, mais de 45 mil pessoas passaram pela Praça da Revolução, participando das programações, se divertindo e interagindo em um ambiente organizado e seguro. O grande público reforça que o objetivo da Prefeitura foi alcançado: oportunizar inclusão social, convivência familiar e promover um evento grandioso, acessível e democrático para toda a população.

Desfile de Blocos carnaval 2026 Fotos Marcos Araujo 20
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que impulsionar a produção, investir em tecnologia, ampliar a oferta de empregos e elevar a renda da população sempre estiveram entre as principais metas da administração. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reforçou que o fortalecimento da produção, o incentivo à tecnologia, a geração de emprego e o aumento da renda sempre foram prioridades da gestão.

“Desde o primeiro dia da nossa administração, deixamos claro que o caminho é produzir para empregar e gerar renda. Cada evento que realizamos movimenta a economia, gera trabalho para ambulantes, artistas, técnicos e comerciantes. Quando a Prefeitura trabalha em parceria com a iniciativa privada, quem ganha é a população”, destacou.

Desfile de Blocos carnaval 2026 Fotos Marcos Araujo 27
“Esse Carnaval foi essencial para os empreendedores, gerando trabalho e aumento de renda. Um evento organizado e seguro também impulsiona o desenvolvimento econômico”, afirmou o vice-prefeito Alysson Bestene. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O vice-prefeito Alysson Bestene também enfatizou a importância do evento para o desenvolvimento econômico local.

“Esse Carnaval foi muito importante para os nossos empreendedores. Muita gente teve a oportunidade de trabalhar e aumentar sua renda. Eu estive presente todos os dias e valorizei a praça de alimentação junto com minha família. Quando a Prefeitura promove um evento organizado e seguro, ela também está promovendo desenvolvimento econômico”, afirmou.

40c88eee cf95 4bed a6c0 1a8af18c69c6 e1771511586467
O secretário da SDTI, Ezequiel Bino, ressaltou que o Carnaval foi organizado não só como uma celebração cultural, mas também como uma ação estratégica para impulsionar a economia do município.(Foto: Secom)

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Ezequiel Bino, destacou que o Carnaval foi planejado não apenas como um evento cultural, mas como estratégia de fortalecimento econômico para o município.

“O Carnaval é cultura, é alegria, mas também é desenvolvimento econômico. Cada barraca montada, cada produto vendido e cada serviço prestado representam renda direta para as famílias e movimentação para o comércio local. Quando o poder público planeja bem, o resultado aparece na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia da nossa cidade”, ressaltou.

O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em promover eventos que unem cultura, entretenimento, inclusão social e desenvolvimento econômico, fortalecendo o empreendedorismo e gerando oportunidades para a população.

 

Geral

Criança de 9 anos é encontrada morta dentro de casa em Sena Madureira

Publicado

21 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Uma criança de 9 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta quarta-feira (18), em Sena Madureira, no interior do Acre. O caso ocorreu na Rua Piauí, na região central do município, e gerou comoção entre moradores.

De acordo com informações preliminares, familiares encontraram a criança sem sinais vitais e acionaram as autoridades. Uma guarnição da Polícia Militar do Acre esteve no local para isolar a área e realizar os primeiros procedimentos.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Equipes responsáveis pela investigação e pela perícia foram acionadas para apurar o caso e reunir informações que possam esclarecer o que ocorreu.

O caso segue sob investigação.

Geral

Motorista envolvido na morte de jovem em Mâncio Lima fugiu e sofreu novo acidente

Publicado

21 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

O homem apontado como responsável pelo atropelamento que resultou na morte da jovem Wendyla Puyanawa, na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Guarani, em Mâncio Lima, se envolveu em um segundo sinistro logo após a colisão inicial. Ele ainda não foi identificado nem preso.

De acordo com a Polícia Militar do Acre, quando a guarnição chegou ao local do primeiro acidente, o veículo já não estava mais lá. Minutos depois, testemunhas informaram que o carro envolvido havia sido visto cerca de 800 metros à frente, onde o condutor perdeu o controle da direção e caiu em uma vala.

No segundo local, o automóvel foi encontrado com o capô amassado e o para-brisa quebrado, mas o motorista já havia fugido novamente. Segundo relato da passageira do veículo, o condutor trafegava no sentido Mâncio Lima–Cruzeiro do Sul quando colidiu com a motocicleta.

Conforme informou o cabo Rafael Mota, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, após atingir a moto, o motorista não parou para prestar socorro, evadiu-se do local e, mesmo após se envolver no segundo acidente, também não permaneceu na área.

O caso segue sob investigação, e as autoridades trabalham para identificar e localizar o condutor.

