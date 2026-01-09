Ieptec publica resultado de seleção para bolsistas de nível médio e superior

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) tornou público, nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC), o resultado da análise das condições de elegibilidade do processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais bolsistas não docentes, na modalidade mensalista.

A seleção tem como finalidade a formação de cadastro de reserva para atuação na área administrativa da instituição, contemplando candidatos com escolaridade de nível médio e superior.

De acordo com o edital, os bolsistas de nível médio receberão valores de R$ 1.800 ou R$ 2.400, conforme a carga horária de 30h ou 40h semanais. Para os profissionais de nível superior, as bolsas serão de R$ 1.920 para 30h e R$ 2.560 para 40h semanais.

As oportunidades abrangem as nove unidades do Ieptec distribuídas nos 22 municípios acreanos, incluindo os Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Campos Pereira, Roberval Cardoso, Usina de Arte, Escola de Gastronomia e Escola Maria Moreira, em Rio Branco; o Ceflora, em Cruzeiro do Sul; o João de Deus, em Plácido de Castro; o Núcleo de Educação Profissional de Tarauacá; além da Central Ieptec.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

