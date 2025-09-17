IEPTEC prorroga prazo de inscrições para processo seletivo de bolsistas docentes

Interessados têm até o dia 21 de setembro para garantir participação na seleção

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) anunciou nesta terça-feira (16) a prorrogação do prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva de profissionais bolsistas docentes mensalistas. Agora, os candidatos poderão se inscrever até o dia 21 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site processoseletivo.ieptec.ac.gov.br.

A seleção tem como objetivo criar um banco de profissionais aptos a atuar nos cursos de educação profissional e tecnológica ofertados pelos Centros da Rede IEPTEC em todo o estado. O processo é voltado a candidatos com nível superior completo ou em andamento, abrangendo bacharelado, licenciatura e cursos tecnológicos.

Entre as atividades previstas para os bolsistas estão: elaboração de documentos institucionais, planejamento e execução de aulas, produção de materiais didáticos, acompanhamento do desempenho dos estudantes, adoção de estratégias contra a evasão escolar e articulação com famílias e comunidades.

Os valores das bolsas variam conforme a titulação e carga horária: R$ 1.440,00 para profissionais com ensino superior incompleto (20 horas semanais) e até R$ 3.840,00 para doutores em regime de 40 horas semanais. A carga horária poderá ser ajustada conforme a demanda.

O processo seletivo será dividido em três etapas: análise de elegibilidade, análise curricular e classificação final, levando em conta titulação, qualificação e experiência profissional. A convocação dos aprovados ocorrerá de forma gradual, de acordo com a abertura de vagas. Já o prazo para interposição de recursos contra o resultado das inscrições segue mantido para o dia 30 de setembro de 2025.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários