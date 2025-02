Ieptec prorroga inscrições para seleção de docentes bolsistas

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, recebeu em seu gabinete, nesta sexta-feira, 21, o excelentíssimo deputado estadual Manoel Morais (líder do governo na ALEAC) e o excelentíssimo prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia Pereira. O encontro teve como objetivo discutir melhorias na segurança pública do município, especialmente no fortalecimento do trabalho da Polícia Civil.

Durante a reunião, foi firmado um compromisso entre a Polícia Civil, o Legislativo e a Prefeitura de Xapuri para reforçar o apoio institucional, garantindo melhores condições de trabalho aos agentes e aprimorando o atendimento à população.

O delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância do alinhamento entre os órgãos para fortalecer a segurança no interior do estado. “Nosso compromisso é garantir uma Polícia Civil cada vez mais equipada e preparada para atender às demandas da sociedade. O apoio da Prefeitura e da Assembleia Legislativa é fundamental para que possamos avançar em melhorias estruturais e operacionais em Xapuri”, afirmou.

O deputado estadual Manoel Morais ressaltou seu empenho em contribuir com a segurança pública e reforçou a necessidade de investimentos na região. “A Polícia Civil desempenha um papel essencial na manutenção da ordem e da justiça. Nosso objetivo é buscar recursos e articular junto ao governo estadual e federal para fortalecer a instituição e garantir melhores condições de trabalho aos policiais”, declarou.

Já o prefeito Maxsuel Maia Pereira enfatizou a importância da parceria entre o município e as forças de segurança. “Xapuri precisa de uma segurança pública eficiente, e estamos dispostos a colaborar no que for necessário para que a Polícia Civil tenha condições de exercer seu trabalho com excelência. Essa união entre Prefeitura, Legislativo e Polícia Civil é um passo fundamental para a segurança da nossa cidade”, pontuou.

O encontro reforça o compromisso das instituições com a segurança dos cidadãos de Xapuri, evidenciando o trabalho conjunto para fortalecer a Polícia Civil e aprimorar os serviços prestados à população.

