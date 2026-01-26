Ieptec divulga convocações e resultado de processos seletivos no Diário Oficial desta segunda

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC) desta segunda-feira, 26, convocações e resultado referentes a três processos seletivos lançados pela autarquia.

A primeira publicação convoca os candidatos dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Rio Branco e Tarauacá que foram aprovados no processo seletivo simplificado para profissional bolsista docente mensalista, relativo ao Edital nº 03/2025.

O Ieptec também convoca os candidatos de Cruzeiro do Sul aprovados no processo seletivo simplificado para profissional bolsista não docente mensalista, em referência ao Edital nº 08/2024.

As duas últimas publicações são o resultado do recurso da 2ª etapa do processo seletivo simplificado para profissional bolsista não docente mensalista, e o resultado final e homologação das inscrições do mesmo processo seletivo. As divulgações se referem ao edital nº 04/2025.

Todas as chamadas no DOE/AC, na presente data, envolvem a formação de cadastro de reserva dos candidatos aprovados visando à atuação em cursos de educação profissional e tecnológica oferecidos pelos centros de educação profissional e tecnológica da rede Ieptec.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

