Acre
Ieptec divulga convocações e resultado de processos seletivos no Diário Oficial desta segunda
O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC) desta segunda-feira, 26, convocações e resultado referentes a três processos seletivos lançados pela autarquia.
A primeira publicação convoca os candidatos dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Rio Branco e Tarauacá que foram aprovados no processo seletivo simplificado para profissional bolsista docente mensalista, relativo ao Edital nº 03/2025.
O Ieptec também convoca os candidatos de Cruzeiro do Sul aprovados no processo seletivo simplificado para profissional bolsista não docente mensalista, em referência ao Edital nº 08/2024.
As duas últimas publicações são o resultado do recurso da 2ª etapa do processo seletivo simplificado para profissional bolsista não docente mensalista, e o resultado final e homologação das inscrições do mesmo processo seletivo. As divulgações se referem ao edital nº 04/2025.
Todas as chamadas no DOE/AC, na presente data, envolvem a formação de cadastro de reserva dos candidatos aprovados visando à atuação em cursos de educação profissional e tecnológica oferecidos pelos centros de educação profissional e tecnológica da rede Ieptec.
The post Ieptec divulga convocações e resultado de processos seletivos no Diário Oficial desta segunda appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
UBS Gildo Ferreira realiza ação em alusão ao Janeiro Branco e Roxo em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da UBS Gildo Ferreira, realizou na manhã desta segunda-feira(26) uma importante ação em alusão às campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, reforçando o cuidado com a saúde mental e a prevenção e combate à hanseníase.
A iniciativa contou com palestras educativas voltadas à conscientização da população sobre a importância do cuidado emocional, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Durante a ação, também foram ofertados testes rápidos, consultas médicas, além de um café da manhã para os participantes, promovendo acolhimento e bem-estar à comunidade.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Silvani Klaumann, ações como essa fortalecem a atenção básica e aproximam os serviços de saúde da população, ampliando o acesso à informação, à prevenção e ao cuidado integral.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida com a promoção da saúde e a realização de atividades que contribuam para a qualidade de vida dos cidadãos.
Comentários
Acre
Aprovados no concurso público do Detran são convocados para posse
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira, 26, o edital de convocação para a posse de 91 novos servidores no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC). Os aprovados serão lotados em Rio Branco e mais nove cidades do interior, onde o órgão possui representações.
As cerimônias de posse serão realizadas de maneira simultânea na capital e em Cruzeiro do Sul, no dia 9 de fevereiro, a partir das 16 horas. Os convocados para Rio Branco, Brasileia, Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomard tomarão posse na sede da autarquia, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera.
Já a posse dos servidores que serão lotados em Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá será efetuada na 1º Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), localizada na Avenida Copacabana, nº 658, bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul.
Todos os convocados devem se apresentar nos locais de posse pelo menos 30 minutos antes do início do evento, para a realização de procedimentos necessários. Os interessados em obter outras informações sobre o concurso, podem entrar em contato com o Detran pelo telefone (68) 3215-4160/4161.
The post Aprovados no concurso público do Detran são convocados para posse appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Mesmo com queda, Brasil é o país que mais mata trans e travestis
O 9º Dossiê: Assassinatos e Violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras foi publicado, nesta segunda-feira (26/1), pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), com dados inéditos de 2025 sobre a violência contra este público no Brasil.
Segundo o documento, no ano passado, foram registrados 80 assassinatos. A região com o maior número de mortes foi o Nordeste, com 38 casos; seguido por Sudeste, com 17.
Ceará e Minas Gerais, com oito mortes cada, foram os estados com o maior índice.
A maioria das vítimas são travesti e mulher trans, com idade média entre 18 e 35 anos, das raças negra e parda.
Com relação ao dossiê da Antra divulgado no ano passado, com dados sobre 2024, houve queda de 34% na quantidade de mortes – já que, naquela ocasião, foram registrados 122 assassinatos.
Mesmo com a queda, o Brasil continua como o primeiro do mundo no índice – posição que ocupa há 17 anos, segundo dados do próprio governo federal.
Houve aumento, porém, no número de tentativas de homicídio. De acordo com a Antra, isso demonstra que “a redução numérica observada não corresponde a uma melhora substantiva do cenário de violência no Brasil”.
Em sua análise, o relatório menciona o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que “mantém uma agenda sistemática de perseguição e criminalização da existência de pessoas trans” e cita, como exemplo, a alteração sem consentimento pelo consulado norte-americano dos marcadores de gênero nos documentos oficiais brasileiros das deputadas trans do país, Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (PSL-SP).
O fundo de financiamento milionário para entidades que desejam atuar juridicamente contra os direitos trans, da famosa escritora JK Rowling, também foi lembrado pela Antra. Acesse o dossiê completo aqui.
A associação produz os dossiês desde 2017.
“Trabalhamos com informações públicas, que foram compiladas por meio da divulgação de casos publicados na mídia que podem ser encontrados em diversos mecanismos de buscas. A pesquisa publicada pela Antra é acompanhada pelo comitê de ética da instituição e conta com a participação de pesquisadores e experts de diversas áreas, além das instituições que apoiam a publicação”, explica.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Você precisa fazer login para comentar.