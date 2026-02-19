Ieptec convoca candidatos aprovados em processos seletivos de 2024 e 2025

Na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC), o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), torna públicas convocações de candidatos bolsistas que participaram de processos seletivos nos anos de 2024 e 2025.

A publicação se refere aos editais nº 08/2024, nº 04/2025, nº 03/2025 e nº 06/2024, e contemplam as modalidades de profissional bolsista não docente mensalista e docente mensalista, ambos para atuação em cursos de educação profissional e tecnológica oferecidos nos centros do Ieptec que atendem Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Acre, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul.

Os profissionais bolsistas docentes vão trabalhar com mediação em sala de aula ou assessoria pedagógica, enquanto os profissionais não docentes desempenharão atividades administrativas e acadêmicas ou nos apoios operacional ou executivo.

A apresentação da documentação, para todos os convocados, deve ser efetuada nesta quinta-feira, 19, na sexta, 20, ou na segunda, 23.

Os lotados em Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Acre, devem comparecer à unidade central do Ieptec, na Rua Riachuelo, 138, José Augusto, das 8h às 12h, na capital acreana. Lotados em Plácido de Castro devem se dirigir ao Centro João de Deus, na rodovia AC-40, km 3, bairro Cageacre, e os lotados em Cruzeiro do Sul, procurar o Ceflora, na Rua Paraná, 865.

