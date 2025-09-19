Ieptec convoca aprovados para cursos técnicos no Acre

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) divulgou nesta sexta-feira, 19, a convocação dos candidatos aprovados no seletivo simplificado, Edital nº 08/2024, para formação de cadastro reserva de profissionais bolsistas não docentes mensalistas.

A lista, publicada no Diário Oficial do Estado, reúne 28 classificados que irão atuar em atividades administrativas e acadêmicas nos cursos de educação profissional e tecnológica ofertados pela rede Ieptec. A contratação será de 12 meses, com carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos devem se apresentar nos dias 19, 22 e 23 de setembro de 2025, das 8h às 12h, na Unidade Central do Ieptec, localizada na Rua Riachuelo, nº 138 – bairro José Augusto, em Rio Branco.

Na ocasião, será necessário apresentar originais e cópias de documentos como diploma ou declaração de escolaridade, RG, CPF, título de eleitor, certidões negativas da Justiça Federal e Estadual, comprovante de residência, comprovante de conta bancária ativa, entre outros listados no edital. Também é exigido o cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários