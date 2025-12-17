Ieptec altera cronograma de processo seletivo para bolsistas

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) anunciou, na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE), alterações no cronograma do processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para profissionais bolsistas não docentes, que atuarão na área administrativa da instituição.

De acordo com o novo calendário, as inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 21 de dezembro, exclusivamente por meio do site oficial do processo seletivo do Ieptec.

Novas datas do cronograma

A análise das condições de elegibilidade das inscrições será divulgada no dia 5 de janeiro de 2026, data em que também será aberto o prazo para interposição de recursos pelos candidatos.

Já a resposta aos recursos das inscrições e a divulgação do resultado da análise curricular estão previstas para o dia 12 de janeiro de 2026, quando também terá início o prazo para contestação do resultado curricular.

A resposta final aos recursos, juntamente com a divulgação do resultado definitivo da análise curricular, ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2026. Na mesma data, será publicado o resultado final e a homologação do processo seletivo.

O processo seletivo segue os critérios e normas estabelecidos pela legislação estadual e por portarias que regulamentam a atuação de bolsistas no âmbito do Ieptec.

Outras informações, incluindo editais, comunicados e eventuais atualizações, estão disponíveis no site oficial do instituto.

