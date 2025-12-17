Conecte-se conosco

Ieptec altera cronograma de processo seletivo para bolsistas

15 minutos atrás

Foto: ASCOM/IEPTEC

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) anunciou, na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE), alterações no cronograma do processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para profissionais bolsistas não docentes, que atuarão na área administrativa da instituição.

De acordo com o novo calendário, as inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 21 de dezembro, exclusivamente por meio do site oficial do processo seletivo do Ieptec.

Novas datas do cronograma

A análise das condições de elegibilidade das inscrições será divulgada no dia 5 de janeiro de 2026, data em que também será aberto o prazo para interposição de recursos pelos candidatos.

Já a resposta aos recursos das inscrições e a divulgação do resultado da análise curricular estão previstas para o dia 12 de janeiro de 2026, quando também terá início o prazo para contestação do resultado curricular.

A resposta final aos recursos, juntamente com a divulgação do resultado definitivo da análise curricular, ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2026. Na mesma data, será publicado o resultado final e a homologação do processo seletivo.

O processo seletivo segue os critérios e normas estabelecidos pela legislação estadual e por portarias que regulamentam a atuação de bolsistas no âmbito do Ieptec.

Outras informações, incluindo editais, comunicados e eventuais atualizações, estão disponíveis no site oficial do instituto.

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade tem recorde de participantes no Acre em 2025

1 segundo atrás

17 de dezembro de 2025

Mais de 800 presos realizaram as provas do Enem PPL 2025 no Acre. Foto: Zayra Amorim/Iapen

Incluir e ressocializar são metas do governo do Acre. Uma importante ferramenta para atingir esse objetivo no sistema prisional tem sido o trabalho voltado para a educação. Nesta terça-feira, 16, e quarta, 17, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inpe) Anísio Teixeira e o governo do Estado realizam a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Privados de Liberdade, (Enem PPL) 2025, para mais de 800 detentos.

Com um aumento de quase 70% de inscritos em relação ao ano anterior, o Enem PPL 2025 registrou 833 inscrições, enquanto em 2024 foram 491.

Estado propicia educação nos presídios, com escolas e profissionais capacitados. Foto: Zayra Amorim/Iapen

Segundo a chefe da Divisão de Educação Prisional, Margarete Frota, o recorde de inscritos se deve a uma recente mudança na legislação que permite a participação de candidatos que ainda não possuem o ensino médio completo.

“Foram inscritos também presos que têm ensino médio incompleto ou fundamental completo. Para eles a importância disso é tanto o acesso ao nível superior quanto a conclusão do ensino médio. Alguns estão fazendo para tentar vaga de nível superior e outros é para a conclusão do ensino médio”, explica.

As provas são realizadas, anualmente, nas prisões e institutos socioeducativos de todo o Brasil e têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A única diferença é que o exame é realizado em ambiente carcerário. A avaliação do exame é feita a partir de critérios utilizados pelo Ministério da Educação (MEC). Com isso, o custodiado pode concorrer às vagas em faculdades por meio de programas como o Sistema se Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Julgamento por feminicídio de gerente comercial é marcado para março de 2026 em Rio Branco

2 minutos atrás

17 de dezembro de 2025

Réu é acusado de matar a ex-mulher a facadas diante da filha de 7 anos; crime ocorreu em novembro de 2024

O cartório da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco marcou para o dia 9 de março de 2026 o julgamento, pelo Tribunal do Júri, do gerente comercial Jairton Ferreira Bezerra, de 45 anos. Ele é acusado de matar a facadas a ex-mulher, Paula Gomes da Costa, e responderá por feminicídio, com os agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato de o crime ter ocorrido na presença da filha do casal, de 7 anos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), o crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2024. Na ocasião, Paula caminhava pela estrada de Porto Acre, na região do bairro Alto Alegre, em Rio Branco, acompanhada do ex-sogro e da filha, quando foi surpreendida pela chegada de Jairton, de quem estava separada havia algum tempo.

Ainda segundo a acusação, o homem desceu do veículo, proferiu palavrões e, de forma inesperada, passou a golpear a vítima com uma faca. Paula foi atingida por mais de dez facadas, diante da filha e do pai do acusado, que ainda tentou intervir para evitar o crime. A vítima morreu no local, antes da chegada de socorro médico.

Após o assassinato, Jairton pegou a filha do casal e fugiu. Depois de deixá-la com parentes, ele desapareceu e permaneceu foragido por vários dias. Ao se apresentar na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), já havia contra ele um mandado de prisão preventiva. Após prestar depoimento, foi encaminhado ao presídio, onde permanece custodiado.

Denunciado pelo MPAC, o réu passou por audiência de instrução e julgamento em julho, quando foi pronunciado a responder perante o Tribunal do Júri pelo crime de feminicídio. A defesa chegou a apresentar recurso para desclassificar o crime para homicídio, com o objetivo de reduzir a pena, mas os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) mantiveram a decisão.

Em caso de condenação por feminicídio, a pena prevista em lei varia de 20 a 40 anos de reclusão.

Homem é preso em flagrante ao tentar retirar motocicleta comprada com financiamento fraudulento em Rio Branco

35 minutos atrás

17 de dezembro de 2025

Suspeito usou documentos falsos de médica e foi detido no momento da entrega do veículo

Humberto Messias da Silva Roque, de 24 anos, foi preso em flagrante na terça-feira, 16, ao tentar retirar uma motocicleta adquirida por meio de financiamento fraudulento, em Rio Branco. A prisão ocorreu após o sistema da instituição financeira identificar irregularidades na operação e acionar as autoridades policiais.

De acordo com a Polícia Civil, criminosos utilizaram documentos e assinaturas falsificadas de uma médica ginecologista da capital para realizar a compra da motocicleta de forma eletrônica. Embora o financiamento tenha sido inicialmente aprovado, a fraude foi detectada antes que qualquer prejuízo financeiro fosse efetivado.

O suspeito foi abordado dentro da loja no momento em que o veículo seria entregue. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, procurações e outros materiais que indicam a possível atuação de uma organização criminosa especializada nesse tipo de golpe.

Segundo o delegado Rêmulo Diniz, fraudes dessa natureza costumam se intensificar em períodos festivos, o que reforça a necessidade de maior cautela em negociações e operações de financiamento.

O financiamento foi cancelado imediatamente para evitar danos à vítima. As investigações continuam e devem se estender para outro estado, já que há indícios de que o esquema criminoso possua ramificações fora do Acre.

