Ieptec alcança os 22 municípios e apresenta crescimento em todas as esferas da educação profissional e tecnológica do Acre

Ações da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do governo do Acre, atribuídas ao Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), ganharam protagonismo nas políticas públicas e se consolidaram como pilar de desenvolvimento social e econômico. Em 2025, o Estado implementou programas, ampliou a rede e fortaleceu a integração entre ensino, trabalho e cidadania.

Entre as conquistas do Ieptec está a expansão na oferta de vagas em cursos alinhados às necessidades do mercado de trabalho regional. A instituição governamental alcançou a população dos 22 municípios e atingiu a incrível marca de 17.485 cursistas, um aumento de 75% em comparação com o ano de 2024, período em que recebeu 9.979 alunos em suas unidades.

Investimento em infraestrutura

O governo do Acre realizou muitas reformas, ampliações e modernizações na infraestrutura dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cepts) do Ieptec em 2025, por meio da Secretaria de Estado de Obras (Seop). As intervenções possibilitam maior acesso dos alunos à formação de qualidade, laboratórios equipados e ambientes de aprendizagem que acolhem e contribuem para um processo de ensino-aprendizagem que alcança a excelência.

Segundo o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, “além das reformas, ampliações, aparelhagens e construção de laboratórios para as aulas práticas, os centros do instituto também foram abastecidos com insumos durante o ano inteiro pelo governo do Estado”.

A reforma mais marcante de 2025 e que simboliza um novo patamar para o Ieptec é a reconstrução geral do antigo prédio da Escola Campos Pereira, na Cidade do Povo, 2º Distrito de Rio Branco. No amplo espaço vai funcionar a Faculdade Ieptec (Faeptec), instituição do governo do Acre que será administrada pelo Ieptec e vai ofertar, a partir de 2026, cursos superiores de tecnologia.

A oferta inicial da Faeptec será de 120 vagas para o público da capital, com futura expansão para os demais municípios. Os cursos superiores de tecnologia serão ofertados nas áreas de gestão pública, comércio exterior e gestão do agronegócio.

Programas e projetos ativos em 2025

Entre os programas que o Ieptec aderiu, o Mulheres Mil está sendo o de maior notoriedade e relevância no Acre em 2025. A política pública do governo federal promove inclusão educacional, social e de produtividade para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, com a oferta de cursos de qualificação profissional que estimulam a inserção no mercado de trabalho e o empreendedorismo.

Nidivânia Mendes concluiu, em fevereiro, o curso de salgadeiro do Mulheres Mil, na Escola de Gastronomia: “Aprendi uma nova profissão, passei a ver minha força e capacidade, e até minha autoconfiança aumentou. Aprendi a lidar com o público e como fazer para iniciar meu próprio negócio. O curso vai muito além de conseguir um certificado, é nossa valorização enquanto mulheres e uma oportunidade que nos encoraja a empreender”, salientou.

Quanto aos projetos do Ieptec, os mais expressivos de 2025 envolvem qualificação profissional gratuita para os públicos feminino, pequenos empreendedores e profissionais do turismo, como os projetos Ser Mulher, EmpreendeTur, QualificaTur, e Mulher: Igualdade e Dignidade.

Ser Mulher foi lançado em abril com a oferta inicial de 400 vagas nos cursos de qualificação profissional em corte e costura, manicure e pedicure e cabeleireiro. O público-alvo são mulheres de baixa renda de 11 municípios acreanos. Além da qualificação, ao final do curso, a aluna também recebe um kit para iniciar o próprio negócio.

Pelo EmpreendeTur foram abertas 330 vagas para população de Rio Branco nos cursos de cabeleireiro, colorimetria, manicure e pedicure, corte e costura, oratória e técnicas de PNL, gestão financeira, excelência no atendimento, precificação e marketing digital. A oferta é do governo do Acre, por meio do Ieptec e da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri, no valor de R$ 500 mil.

Após 20 anos trabalhando como motorista, João Quaresma se aposentou. O idoso fez o curso de cabeleireiro do programa EmpreendeTur e aprendeu um novo ofício: “Eu estava sofrendo de depressão e quando comecei o curso, tudo mudou. Agora quero comprar meu material de trabalho e abrir um salão”, disse.

Em uma parceria do governo do Acre, por meio do Ieptec, com a Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, foi gerado o QualificaTur. O projeto disponibilizou 50 vagas no curso técnico em Guia de Turismo. A formação promoveu qualificação e habilitação técnica de empresários, trabalhadores das empresas da cadeia produtiva do turismo e profissionais do segmento.

O projeto Mulher: Igualdade e Dignidade, desenvolvido pelo Ieptec em parceria com a Sete, tem em seu catálogo os cursos de qualificação profissional em corte e costura, manicure e pedicure e cabeleireiro, e são resultado de emenda da deputada federal Meire Serafim, no valor de R$ 300 mil.

Os cursos iniciaram em 2025 e qualificam mulheres de Capixaba, Sena Madureira, Senador Guiomard e Rio Branco.

Iolanda Costa foi aluna da primeira turma da capital do curso de corte e costura: “Era um sonho fazer esse curso. Eu que não sabia nem pegar na máquina. Aprendi a costurar e já tenho encomendas”, comemorou.

Modalidades de ensino de maior destaque em 2025

Entre as modalidades de ensino mais relevantes de 2025 estão o Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP), Educação de Jovens e Adultos Articulada à Educação Profissional (EJA/Ieptec) e Educação a Distância (EaD).

Em 2024, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e do Ieptec, atendeu 4.960 estudantes da rede pública estadual de ensino inseridos no IFTP, também conhecido como Itinerário 5 ou Novo Ensino Médio. Em 2025, esse número saltou para 8.013, um crescimento de 61% na oferta de vagas.

Durante o ano, alunos do IFTP participaram de eventos significativos, como a 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT) – Juventudes que Inovam, Brasil que Avança, em Brasília/DF. Eles apresentaram projetos inovadores que criaram com o apoio dos professores dos Cepts.

A Escola de Gastronomia uniu técnica e valorização da identidade cultural amazônica na criação do “peixe moqueado”. Para a aluna Natália Nascimento, “representar o Acre com esse prato inovador, com toda importância para a gastronomia, e a ciência junto, é muito gratificante”.

Com base em ativos amazônicos, os estudantes da Escola Maria Moreira desenvolveram um biogel fitoterapêutico para tratar feridas. “É uma ótima experiência mostrar para o Brasil o que a floresta amazônica tem a oferecer e como é importante preservá-la”, avaliou a aluna Jhennifer Ferreira.

Enquanto o Cept Usina de Arte resgatou histórias do Rio Acre no curta-metragem O Menino e o Rio – Memórias do Rio Acre em Aquarela, Stop Motion e Sustentabilidade Criativa, o Ceflora representou o Juruá com o Recycle CZS, um aplicativo que direciona a população de Cruzeiro do Sul a fazer o descarte consciente do lixo industrializado.

Em se tratando da EJA, a categoria de ensino foi incluída no Ieptec em 2024 e atende pessoas que não acessaram à educação na idade certa ou precisam retomar os ensinos fundamental e médio. Neste mesmo ano, o instituto qualificou 1.747 alunos da EJA em 17 municípios. Em 2025 são atendidos 3.335 alunos em 21 cidades do Acre, um aumento de 90,9% em apenas um ano.

O ano de 2025 também está sendo marcado pelo significativo investimento do governo do Acre em tecnologia digital, para cursos na modalidade a distância (EaD), o que acelerou processos pedagógicos na plataforma online do Ieptec.

No decorrer do ano foram nove cursos ministrados em EaD e 2.253 alunos utilizando o portal: ead.ieptec.ac.gov.br. O número é promissor levando em consideração que, em 2024, a instituição atendeu 267 alunos na modalidade, um aumento de 743,8% no quantitativo de cursistas.

Parcerias consolidadas

A consolidação de parcerias com instituições públicas e privadas estão sendo bastante relevantes em 2025, o que garante mais vagas em cursos, maior diversificação de públicos-alvo e expansão na disponibilidade de campo de estágio para estudantes praticarem o conhecimento adquirido em sala de aula.

Ieptec, Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) e Ministério Público do Acre (MPAC) uniram forças para qualificar 280 jovens em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades do ISE de Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Feijó. Os adolescentes cursam panificação, design de sobrancelha, manicure e pedicure, corte e costura, refrigeração e climatização, cabeleireiro e barbeiro.

O Ieptec também firmou parceria com a Secretaria de Estado de Administração (Sead). Foram disponibilizadas 218 vagas para servidores do Estado nos cursos de patrimônio, arquivo, logística, recursos humanos e operador de computador, ministrados pelo Campos Pereira: “Uma parceria muito importante para preparar ainda mais os servidores com cursos que vão fortalecer as ações desenvolvidas no ambiente de trabalho”, salientou o coordenador do Cept, Aires Pergentino.

Lília Nepomuceno, servidora da Sead, formou em logística: “Pretendo crescer no ramo e me qualificar ainda mais para o mercado de trabalho”. Já Eryca da Silva, da equipe EaD/Sead, frisou: “Ficamos muito felizes com essa parceria que tem o intuito de auxiliar o servidor a desenvolver melhor suas habilidades funcionais.”

Cursos livres e oficinas para a população

Visando estimular o empreendedorismo, ao longo dos anos, o governo do Acre, por meio do Ieptec, oferece diversas oficinas gratuitas para o público do conjunto habitacional Cidade do Povo. Em maio e junho, alunos da comunidade aprenderam receitas com alto potencial para vendas, como sobremesas, pães artesanais, pratos da gastronomia acreana e salgados caseiros.

A adesão dos moradores da Cidade do Povo aos cursos do Ieptec é cada vez mais satisfatória e crescente: “Agradeço ao governador Gladson Camelí por priorizar a população dessa localidade com nossos cursos e oficinas que têm muita aceitação da comunidade”, disse o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley. A afirmação foi consolidada pela moradora Rita Souza que participou das oficinas gastronômicas: “Ter a escola aqui no bairro facilitou muito para mim.”

Capacitações para servidores públicos

Além de cursos para servidores públicos ofertados em parceria com a Sead, o Ieptec também qualificou, junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), profissionais da assistência social. Cursaram a 2ª Etapa/Acre do Programa Nacional de Capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS), 387 servidores públicos estaduais e municipais do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no Acre.

Foram disponibilizados 4 cursos para os profissionais do Suas: Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Básica; Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Especial; Atualização em Vigilância Socioassistencial; e Introdução do Exercício do Controle Social.

Aluna do CapacitaSUAS, Marliane Gaspar atua na Proteção Social Especial do Centro Social dos Direitos da Criança, Adolescente e Família (Cesdiscaf), em Cruzeiro do Sul: “Com o curso, vamos levar melhorias para quem está na ponta, crianças e adolescentes que atendemos e lutamos por seus direitos diariamente”, ressaltou.

Certificações e diplomações mais expressivas de 2025

Por todo o estado, foram registradas solenidades de certificação e diplomação em cursos do Ieptec e que marcaram 2025. Houve a entrega recorde de 8.641 documentos que respaldam e enriquecem a conclusão de uma importante etapa da vida profissional do cidadão e que contribui para a inserção no mundo do trabalho.

Em fevereiro, o governador Gladson Camelí prestigiou a formatura de 315 concludentes de cursos técnicos do Ieptec. Em seu discurso, o chefe do poder executivo estadual afirmou: “A educação profissional é um dos pilares do nosso governo, e continuaremos investindo para garantir mais oportunidades à nossa população”, garantiu.

A vice-governadora Mailza Assis participou da certificação do curso de salgadeiro ministrado pela Escola de Gastronomia da Rede Ieptec: “São sonhos renovados, esperança e autoestima para as mulheres. Reforço que vamos ampliar as oportunidades para o nosso povo crescer e ter renda”, frisou Mailza.

Pela Escola de Gastronomia, o Ieptec formou 550 alunos do IFTP nos cursos técnicos em confeitaria e em gastronomia, e também certificou pessoas da comunidade nos cursos de salgadeiro, masseiro, padeiro, confeiteiro e pizzaiolo.

Para alunos do Roberval Cardoso, o Ieptec entregou 365 certificados e diplomas. Quanto à Usina de Arte, administrada pelo Ieptec e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), 223 alunos do IFTP concluíram cursos técnicos e de qualificação profissional como editor de vídeo, fotógrafo, projeto visual gráfico, entre outros.

O Campos Pereira atua com cursos na área de serviços, entre eles, o de corte e costura, capacitação concluída por Lídia dos Santos que formou em julho: “Agradeço a oportunidade de me capacitar em uma coisa que amo. Espero que esse projeto continue e possa alcançar outras pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho.”

Na área da saúde, 1.452 pessoas formaram pela Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, nas áreas da enfermagem, veterinária, farmácia, laboratório, cuidador de idosos, agente comunitário de saúde, saúde bucal, no programa CapacitaSUAS e no projeto Bem Viver.

No Juruá foram 2.441 formados do Ieptec, por meio do Ceflora. Ex-aluno do centro, Flávio Silva recebeu, em abril, o diploma do curso técnico em administração: “Foi um grande passo na minha vida. O conhecimento adquirido me dá mais segurança para ingressar no mercado de trabalho e construir um futuro melhor.”

Pelo núcleo do Ieptec em Tarauacá, 505 pessoas concluíram cursos como manicure e pedicure, vendedor, barbeiro e outros. Em Plácido de Castro, 440 alunos do Cept João de Deus formaram, entre eles, Kevin Lucas Souza que concluiu, em março, o curso técnico em administração: “Foi maravilhoso. Vou levar muitos ensinamentos para minha vida pessoal e profissional.”

Processos seletivos

Manter a excelência no atendimento aos alunos é um dos principais objetivos do Ieptec. Com o portfólio de cursos mais atrativo e amplo, e com a oferta de vagas em cursos cada vez mais crescente, o instituto expandiu, consideravelmente, o número de contratações de profissionais para atuar na EPT. Atualmente, 450 bolsistas estão em atividade nos centros da Rede.

Nayara Advíncola é profissional bolsista no Ieptec há 16 anos e se diz satisfeita em trabalhar na instituição: “Vale muito a pena participar dos processos seletivos do Ieptec. É maravilhoso trabalhar aqui onde tenho muitas oportunidades.”

Chelton Luiz é bolsista no Ieptec há 6 anos: “Trabalhar aqui me possibilita agregar experiência ao meu currículo, já que atuo numa área em que posso desenvolver minhas habilidades e competências”, concluiu.

Perspectivas para 2026

Para 2026, o Ieptec vai seguir expandindo o seu portfólio de cursos e número de vagas para estudantes do ensino médio e população em geral. Dentre as novidades está a oferta do curso de operador de drone agrícola. A inovação promete incentivar ainda mais o desenvolvimento rural no estado, proporcionando mais oportunidades, tecnologia e qualidade de vida aos agricultores.

Os equipamentos serão utilizados nas unidades educacionais do Ieptec que ofertam os cursos técnicos em agropecuária e agronegócio, como o centro Roberval Cardoso: “É uma ação transformadora para o setor agrícola regional, sendo possível graças ao apoio do governo do Acre à agricultura familiar e ao agronegócio”, salientou o coordenador do cept, Ricardo Veras.

Alunos do curso de operador de drone farão o treinamento prático em aeronaves utilizadas na pulverização, mapeamento, monitoramento e análise de áreas. O curso capacitará estudantes do Ieptec, agricultores e profissionais do setor utilizando tecnologia de ponta, aumentando a produtividade e reduzindo custos.

Estudante de técnico em agronegócio, Clícia Emanuely Souza, pretende fazer o curso de operador de drone assim que abrirem as primeiras vagas: “Será uma grande oportunidade. Pretendo sair da escola com meus diplomas do ensino médio, do curso técnico e ainda formada no curso de operador de drone”, frisou.

A EPT no domínio da odontologia também vai avançar em 2026. O governo do Acre construiu dois laboratórios para o segmento na Escola Maria Moreira. Os espaços estão nos ajustes finais para uso nas aulas práticas dos estudantes dos cursos técnicos em saúde bucal e em prótese dentária, e do curso de qualificação profissional em auxiliar de saúde bucal.

Além de alcançar as demandas do ensino técnico e profissional na área odontológica, o Ieptec pretende estender o atendimento à população, com serviços odontológicos básicos e gratuitos nos novos laboratórios da escola técnica em saúde que fica localizada em Rio Branco.

Mais uma novidade do Ieptec para 2026 será a retomada do programa Profuncionário, do MEC. Consolidada no país, a política prioriza a formação técnica de nível médio de servidores da educação e fortalece competências administrativas, pedagógicas e tecnológicas, essenciais ao bom funcionamento da rede pública.

A oferta inicial do Profuncionário será de 165 vagas nos cursos técnicos em infraestrutura escolar, multimeios didáticos, alimentação escolar e secretaria escolar. As formações visam contribuir para a elevação da qualidade dos serviços prestados nas unidades escolares, promover a valorização profissional e garantir condições para a progressão funcional dos servidores.

Diante do exposto, os números confirmam os avanços do Ieptec: mais matrículas, maior diversidade de cursos, inserção profissional significativa de egressos nos cursos e um salto na qualidade dos indicadores educacionais.

Os resultados positivos da educação profissional e tecnológica do Acre se tornaram, para o cidadão, um caminho promissor que leva ao ingresso no mercado de trabalho, ao crescimento profissional e ao empreendedorismo.

Com tantas conquistas, o governo do Acre, por meio do Ieptec, reafirma o compromisso com a formação cidadã, o desenvolvimento regional e preparação da juventude, das mulheres, do público privado de liberdade, dos pequenos empreendedores e população em geral, para os desafios de um mundo cada vez mais competitivo e tecnológico, avançando ainda mais em 2026.

