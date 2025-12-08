IEPTEC abre processo seletivo simplificado para cadastro de reserva

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 8, o Edital nº 04/2025, que abre processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais bolsistas não docentes mensalistas, com o objetivo de formar cadastro de reserva para atuação na área administrativa da instituição. A seleção é destinada a candidatos com nível médio ou médio técnico completos.

De acordo com o edital, o processo seletivo será regido pelas normas legais vigentes e executado pelo próprio IEPTEC. Os bolsistas selecionados poderão ser convocados conforme a demanda da instituição, dentro do prazo de validade do certame, respeitada a ordem de classificação final. A convocação poderá ocorrer a qualquer tempo, com antecedência mínima de três dias úteis.

Os profissionais bolsistas não docentes exercerão funções de apoio administrativo operacional ou executivo, incluindo atividades como organização de materiais, apoio a rotinas administrativas, acompanhamento de estudantes, auxílio à gestão escolar, preservação do patrimônio e atuação ética no ambiente institucional, conforme definido nas portarias que regulamentam o programa.

Valores das bolsas

Os valores da bolsa variam conforme o nível de escolaridade e a carga horária semanal:

30 horas semanais: R$ 1.920,00 40 horas semanais: R$ 2.560,00Nível médio técnico completo

Nível médio completo 40 horas semanais: R$ 2.400,00



A jornada e o local de atuação serão definidos pelo IEPTEC no momento da convocação, de acordo com a necessidade institucional.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site processoseletivo.ieptec.ac. gov.br, no período das 8h do dia 8 de dezembro até às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2025. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar, em formato digital, documentos como currículo, comprovante de escolaridade, documento de identificação e certificados de qualificação e experiência profissional.

Será permitida apenas uma inscrição por candidato. Inscrições com informações incorretas ou fora do prazo resultarão em eliminação automática do certame.

Resultado e validade

O resultado final será definido por meio da análise curricular e divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da administração pública.

O presidente do IEPTEC, Alírio Wanderley Neto, destaca que a aprovação no processo seletivo garante apenas a expectativa de direito à concessão da bolsa, condicionada à disponibilidade orçamentária, à formação de turmas e à necessidade institucional.

Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos por meio do e-mail processoseletivo.ieptec@gmail. com ou acompanhando as publicações oficiais no Diário Oficial do Estado.

