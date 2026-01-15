Ieptec abre 140 vagas em cursos gratuitos voltados para mulheres

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) vai ofertar 140 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados exclusivamente ao público feminino, por meio do projeto Mulher, Igualdade e Dignidade. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 19, e seguem até quarta-feira, 21, de forma presencial.

A iniciativa, divulgada nesta quinta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), é destinada a mulheres cis e transgênero em situação de vulnerabilidade social e econômica que residam em Capixaba, Rio Branco, Senador Guiomard e Sena Madureira. Além da qualificação profissional, o projeto tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e ampliar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho.

Nesta primeira etapa, as 140 vagas estão distribuídas em cursos de cabeleireiro, corte e costura e manicure e pedicure, que serão ministrados pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira, da rede Ieptec.

Ao todo, serão formadas seis turmas, sendo 30 vagas para Capixaba, no curso de corte e costura; 30 vagas para Senador Guiomard, em manicure e pedicure; 30 vagas para Sena Madureira, também em manicure e pedicure; 25 vagas para Rio Branco, no curso de cabeleireiro; e outras 25 vagas para Sena Madureira, em cabeleireiro.

Para participar do processo seletivo, a candidata deve ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo e preencher corretamente todos os campos do formulário de inscrição. A seleção ocorrerá por meio de sorteio, de acordo com o número de vagas por curso, a ser realizado no próprio local de inscrição, às 11h do dia 21.

As candidatas sorteadas dentro do número de vagas serão matriculadas, enquanto as demais formarão cadastro de reserva. Caso a candidata selecionada não efetive a matrícula dentro do prazo estabelecido, será substituída pela próxima classificada no cadastro reserva. O resultado final será divulgado na sexta-feira, 30, no DOE.

As inscrições ocorrerão nos seguintes locais e horários:

Capixaba: Na escola Argentina Pereira Feitosa, localizada na rua Francisco Cordeiro de Andrade, s/n, Centro, das 7h às 11h;

Rio Branco: No Cept Campos Pereira, na rua José Brandão, nº 49, Conjunto Guiomard Santos I, bairro Cohab do Bosque, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30;

Senador Guiomard: Na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Avenida Castelo Branco, nº 1479, Centro, das 7h às 12h e das 14h às 17h;

Sena Madureira: No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (antigo ProJovem), na avenida Guanabara, nº 263, bairro José N. Sobrinho, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O início das aulas está previsto para 9 de fevereiro de 2026, em Rio Branco; 23 de fevereiro de 2026, em Capixaba e Senador Guiomard; e 23 de março e 23 de agosto de 2026, em Sena Madureira, conforme o curso. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, com horários variando entre os turnos da tarde e da noite, de acordo com o município e a qualificação ofertada.

