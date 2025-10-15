Idosos são enganados ao comprar carne que suspeitam ser de cachorro em Sena Madureira

Casál pagou R$ 350 por suposta carne de carneiro; textura e cheiro durante o preparo alertaram as vítimas para o golpe

Um caso de crueldade e má-fé chocou a população de Sena Madureira nesta semana. Um casal de idosos – ele deficiente visual e ela com 81 anos – foi vítima de um golpe ao comprar o que acreditavam ser carne de carneiro, mas que, pelas características, tudo indica tratar-se de carne de cachorro.

Os idosos encomendaram o animal abatido de um supreto vendedor local, pagando R$ 350 pela carne. No momento do preparo, no entanto, notaram que algo estava errado.

“Eles colocaram a carne no fogo e perceberam que estava demorando demais para cozinhar, além do cheiro, que era bem diferente da carne de carneiro. Provavelmente, ele vendeu um cachorro aos idosos, em vez do carneiro. Aproveitou-se da situação dos dois para fazer isso”, relatou um irmão de uma das vítimas, que preferiu não se identificar com receio de represálias.

Segundo ele, os idosos não comeram a carne e também não conseguiram reaver o dinheiro pago. O caso, ainda que atípico, serve como alerta para a comunidade sobre a importância de verificar a procedência de produtos de origem animal.

Relacionado

Comentários