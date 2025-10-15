Cotidiano
Idosos são enganados ao comprar carne que suspeitam ser de cachorro em Sena Madureira
Casál pagou R$ 350 por suposta carne de carneiro; textura e cheiro durante o preparo alertaram as vítimas para o golpe
Um caso de crueldade e má-fé chocou a população de Sena Madureira nesta semana. Um casal de idosos – ele deficiente visual e ela com 81 anos – foi vítima de um golpe ao comprar o que acreditavam ser carne de carneiro, mas que, pelas características, tudo indica tratar-se de carne de cachorro.
Os idosos encomendaram o animal abatido de um supreto vendedor local, pagando R$ 350 pela carne. No momento do preparo, no entanto, notaram que algo estava errado.
“Eles colocaram a carne no fogo e perceberam que estava demorando demais para cozinhar, além do cheiro, que era bem diferente da carne de carneiro. Provavelmente, ele vendeu um cachorro aos idosos, em vez do carneiro. Aproveitou-se da situação dos dois para fazer isso”, relatou um irmão de uma das vítimas, que preferiu não se identificar com receio de represálias.
Segundo ele, os idosos não comeram a carne e também não conseguiram reaver o dinheiro pago. O caso, ainda que atípico, serve como alerta para a comunidade sobre a importância de verificar a procedência de produtos de origem animal.
Comentários
Cotidiano
Câmara de Epitaciolândia declara o “Marral” como prato típico oficial do município
Projeto de Lei aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Sérgio Lopes e visa valorizar a identidade cultural e as tradições gastronômicas locais
A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na última segunda-feira (13), o Projeto de Lei nº 045/2025, que reconhece oficialmente o “Marral” como prato típico do município. A proposta, que agora aguarda sanção do prefeito Sérgio Lopes (PL), passou por todas as comissões técnicas da casa com pareceres favoráveis antes de ser votada em plenário.
O autógrafo da lei foi encaminhado oficialmente ao Chefe do Executivo na terça-feira (14) pelo presidente da Câmara, vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE). A medida representa um marco para a cultura local, elevando um prato tradicional à condição de símbolo da identidade gastronômica de Epitaciolândia.
A decisão legislativa visa preservar e valorizar as tradições do povo epitaciolandense, consolidando o “Marral” – uma iguaria profundamente enraizada nos costumes da região – como patrimônio cultural imaterial do município. A expectativa é que o reconhecimento oficial também impulsione o turismo e fortaleça o orgulho local pela culinária tradicional.
Comentários
Cotidiano
PSC e Epitaciolândia disputam semifinal da Série B no sábado
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 18, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a segunda semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B entre PSC e Epitaciolândia. Quem vencer também garante o acesso para a 1ª Divisão na temporada de 2026.
Primeiro finalista
O Villa City, de Manuel Urbano, espera para saber quem será a final. Na primeira semifinal, o Villa City derrotou o Capixaba por 3 a 1.
“Vamos promover a partida no sábado e definir a data da decisão. O título vai ser decidido após a realização da Copa Norte”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Comentários
Cotidiano
Eleição no Rio Branco será realizada no dia 14 de novembro
O Conselho Deliberativo do Rio Branco publicou nesta quarta, 15, o edital com as datas para a eleição do novo presidente do Clube. As chapas poderão ser inscritas até o dia 11 de novembro e a eleição será realizada no dia 14, às 19 horas, no José de Melo.
Situação tem nomes
Wellington Barbosa (Bira) e Ezequias de Oliveira são os nomes indicados pelo presidente Waldemar Neto. Contudo, o candidato cabeça de chapa ainda será definido em uma reunião da atual diretoria.
Pode ter disputa
A tradição do Rio Branco é sempre por aclamação. Entretanto, o defensor público, Gerson Boaventura, trabalha em busca de apoio para oficializar a candidatura.
Você precisa fazer login para comentar.