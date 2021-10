Idoso tem cabeça esmagada por carreta em rodovia no interior do Acre

O idoso José Mendes Pereira, de 62 anos, morreu vítima de uma atropelamento, no início da tarde de sábado (9), no km 38 da BR-364, sentido Cruzeiro do Sul em Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, a carreta trafegava sentido Cruzeiro do Sul/Tarauacá, quando José tinha acabado de sair de um veículo, conhecido popularmente como “freteiro”, que estava parado na mesma faixa de rolamento. Ao tentar passar pela frente do caminhão, o homem acabou atropelado pela carreta que fazia uma ultrapassagem.

A vítima acabou atropelada e teve a cabeça esmagada pela carreta. Ainda segundo informações de populares, o motorista da carreta tentou desviar, mas não teve êxito. O motorista permaneceu no local até a chegada da polícia e fez teste do bafómetro que deu negativo.

Policiais rodoviários federais (PRFs) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, para dar os devidos esclarecimentos para a autoridade policial.