Idoso que morreu em motel de Rio Branco era servidor da Semeia

O idoso Jonatas Nicácio Rodrigues, de 69 anos, que faleceu nessa terça-feira (25), em um quarto de motel, em Rio Branco, era servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia).

A prefeitura de Rio Branco divulgou uma nota de pesar, se solidarizando com a família e amigos do servidor.

“A Prefeitura de Rio Branco manifesta profundo pesar pela morte do servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Jonatas Nicácio Rodrigues, ocorrido nesta terça-feira (25). Que o Senhor Deus, em sua infinita bondade, conforte a família e amigos, com quem nos solidarizamos neste momento de perda irreparável”, diz a nota.

A morte aconteceu durante um encontro com uma mulher, que fugiu do local logo após o ocorrido. Durante a perícia, policiais encontraram uma pílula de tadalafila dentro do carro da vítima. No bolso da calça de Jonatas, havia R$ 1 mil, valor entregue posteriormente ao filho dele, que compareceu ao local.

A Polícia Civil assumiu a investigação do caso, que será transferido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Embora ainda não haja indícios de crime, as autoridades seguem apurando as circunstâncias do falecimento e tentando identificar a mulher que esteve com ele.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários