Geral
Idoso morre em acidente de motocicleta na BR-317 em Senador Guiomard
Francisco da Silva Viana, de 69 anos, trabalhava como verdureiro e foi encontrado caído às margens da rodovia; Samu constatou o óbito no local.
Um acidente fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), na BR-317, nas proximidades da penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Viana, de 69 anos, que conduzia uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta.
Segundo informações preliminares, populares que passavam pelo local encontraram o idoso caído às margens da rodovia. Ao perceberem a gravidade da situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de Senador Guiomard esteve no local, mas só pôde confirmar o óbito.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia. A equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Rio Branco, foi deslocada até o município para remover o corpo.
Familiares informaram que Francisco não fazia uso de bebidas alcoólicas e trabalhava como entregador de verduras. A notícia causou grande comoção entre parentes e amigos.
As autoridades investigam as circunstâncias que levaram ao acidente e à queda do motociclista, que resultou em sua morte trágica.
Comentários
Geral
Dois trabalhadores ficam feridos após desabamento de galpão em Cruzeiro do Sul
Estrutura metálica cedeu durante serviço na região da Variante; vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao hospital.
Na manhã desta sexta-feira (3), dois trabalhadores ficaram feridos após o desabamento da cobertura de um galpão na região da Variante, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.
De acordo com informações preliminares, a estrutura metálica cedeu enquanto os homens realizavam serviços no local. Eles foram atingidos pelos destroços e precisaram de atendimento médico imediato.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros atendimentos ainda no canteiro de obras e, em seguida, encaminharam as vítimas para uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.
As causas do acidente serão apuradas por órgãos competentes, que devem investigar as condições da obra e eventuais responsabilidades.
Comentários
Geral
Em depoimento fechado: Victor confessou assassinato de Regis e revelou ter dormido no mesmo quarto antes de enterrá-lo
Victor Oliveira da Silva, 27 anos, disse que aplicou “mata-leão” após discussão, dormiu no mesmo quarto que o corpo e depois enterrou a vítima; ele está preso, e a vizinha teve liberdade provisória
Victor Oliveira da Silva, 27 anos, contou à Polícia Civil que matou o professor após discussão e manteve o corpo no quarto antes de enterrá-lo no loteamento Saraiva; caso ocorreu entre 25 e 26 de setembro.
Em depoimento à Polícia Civil, Victor O. da Silva, confessou o assassinato do professor Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, na fronteira. O crime ocorreu na noite de 25 para 26 de setembro, após uma discussão entre os dois na residência do suspeito.
Victor relatou a polícia que, após o ato, dormiu no mesmo quarto onde deixou o corpo da vítima antes de enterrá-lo nos fundos da propriedade no loteamento Saraiva, cidade de Epitaciolândia.
De acordo com as investigações, Victor e Regis tinham um relacionamento anterior, e o crime teria sido motivado pela recusa do professor em reatar o vínculo. O suspeito aplicou uma golpe do tipo “mata-leão” que levou Regis à morte. O corpo foi localizado na última quarta-feira (1º) em uma cova rasa nos fundos da propriedade.
Detalhes do crime:
Victor afirmou que convidou Regis para sua casa na noite do crime
Após a vítima recusar a reaproximação, houve discussão e ele aplicou um “mata-leão”
O suspeito contou que acreditava que Regis havia desmaiado, mas percebeu que não tinha mais batimentos cardíacos
O corpo permaneceu no quarto até cerca de 9h do dia 26/09
Cumplicidade e ocultação:
Cerca de meia hora após o crime, Victor pediu ajuda à vizinha Marijane Maffi
Ele alegou estar vendendo o carro da vítima e pediu que ela o levasse a um suposto comprador na Bolívia
No dia seguinte, usou ferramentas emprestadas da vizinha para cavar a cova rasa onde enterrou Regis
O suspeito também disse que, cerca de 30 minutos depois do crime viu Marijane chegar em casa e teve a ideia de pedir que ela levasse o carro do professor para longe dali.
Conforme o suspeito, ele disse à Marijane que estava vendendo o veículo e que tinha um comprador na Bolívia. Ele ofereceu dinheiro a ela para que levasse o carro ao suposto comprador, mas a vizinha disse que ajudaria sem necessidade de pagamento.
Victor afirmou que dormiu por volta das 1h do dia 26 e que, quando Marijane saiu para levar o carro de Regis, pela manhã, ele foi até à casa da mulher para pegar as ferramentas que utilizou para, sozinho, abrir a cova onde enterrou o corpo. Segundo a Polícia Civil.
Situação processual:
Victor teve prisão preventiva decretada
Acusado responderá por homicídio qualificado
Marijane recebeu liberdade provisória com pagamento de R$ 10 mil de fiança e medidas cautelares
O corpo do professor foi encontrado na última quarta-feira (1º) em um terreno entre as casas do suspeito e de sua vizinha, em Epitaciolândia. O caso chocou a região e expõe a brutalidade do crime, agravada pela conduta do acusado após o homicídio. Victor responde na Justiça pelo assassinato, e a polícia segue apurando possíveis cumplicidades.
Comentários
Geral
Vídeo: Multidão acompanha cortejo fúnebre do professor Regis em Epitaciolândia
Educador e representante comercial era conhecido pelo trabalho cultural na fronteira e deixa uma filha menor de idade.
O corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, chegou na tarde desta sexta-feira (2) a Epitaciolândia, onde foi recebido por centenas de amigos e familiares em frente ao Fórum da cidade. O cortejo seguiu em meio a uma grande comoção popular até o cemitério municipal, acompanhado por carros e motocicletas.
Regis, assassinado de forma brutal na semana passada, era professor de dança e marcou sua trajetória pelo incentivo à cultura na fronteira. Ele realizava aulas de rumba em praças públicas, escolas e eventos culturais, reunindo pessoas de diferentes idades em Brasiléia e Epitaciolândia.
A despedida emocionada refletiu o carinho da comunidade por um dos personagens mais queridos da região. Regis deixa uma filha menor de idade.
Você precisa fazer login para comentar.