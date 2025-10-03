Idoso morre em acidente de motocicleta na BR-317 em Senador Guiomard

Francisco da Silva Viana, de 69 anos, trabalhava como verdureiro e foi encontrado caído às margens da rodovia; Samu constatou o óbito no local.

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), na BR-317, nas proximidades da penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Viana, de 69 anos, que conduzia uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta.

Segundo informações preliminares, populares que passavam pelo local encontraram o idoso caído às margens da rodovia. Ao perceberem a gravidade da situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de Senador Guiomard esteve no local, mas só pôde confirmar o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia. A equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Rio Branco, foi deslocada até o município para remover o corpo.

Familiares informaram que Francisco não fazia uso de bebidas alcoólicas e trabalhava como entregador de verduras. A notícia causou grande comoção entre parentes e amigos.

As autoridades investigam as circunstâncias que levaram ao acidente e à queda do motociclista, que resultou em sua morte trágica.

