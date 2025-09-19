Idoso morre eletrocutado ao tentar consertar bomba d’água na zona rural de Rio Branco

Vítima de 70 anos recebeu descarga elétrica após esquecer de desligar disjuntor; caso será investigado pela Polícia Civil

O colono Manoel Ribeiro de Melo, de 70 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (19) após sofrer uma descarga elétrica em sua propriedade rural, localizada na comunidade Catuaba, no Ramal da Usina, bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Manoel havia saído para consertar a bomba d’água que parou de funcionar. Durante o reparo, em uma área de mata, ele teria esquecido de desligar o disjuntor e acabou recebendo o choque.

A esposa, preocupada com a demora, foi procurá-lo e o encontrou já eletrocutado. Um vizinho conseguiu atravessar o rio que separa as propriedades e, ao perceber que a vítima ainda estava em contato com a corrente elétrica, utilizou um alicate para cortar o fio e interromper a descarga.

O SAMU foi acionado e uma ambulância de suporte avançado enviada ao local. No entanto, ao chegarem, os paramédicos apenas confirmaram o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia criminal, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.

