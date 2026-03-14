Idoso morre após sofrer mal súbito durante festa da terceira idade em Rio Branco

As mulheres e a comunidade em geral do bairro Universitário receberam, neste sábado 14, a ação “Mulher: Bem-Estar e Cidadania”, realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A iniciativa teve como objetivo atender o público feminino, idosos, Pessoas com Deficiência (PCD) e promover a igualdade racial.

A Escola Alcimar Nunes Leitão concentrou diversos serviços de saúde, apoio jurídico, cidadania e ações de bem-estar para a população. O evento também buscou promover a valorização da mulher, com foco na inclusão social, no combate à discriminação e no fortalecimento de políticas públicas voltadas para mulheres idosas, negras e com deficiência.

A aposentada Marilza Mendes Pereira veio do bairro Sobral para participar da iniciativa. Ela acompanhou a palestra sobre os direitos da pessoa idosa e destacou a importância da ação.

“Essa palestra é muito importante pra gente saber sobre os nossos direitos. Pra mim é muito importante”, afirmou.

Marilza também destacou direitos relacionados ao transporte público. “É sobre pegar ônibus pra viajar pra outro estado. Eu tirei minha carteirinha pra poder viajar, porque meu filho mora em Mato Grosso e ele quer que eu vá lá passear. Se eu for atrás dos meus direitos, acredito que consigo pegar a passagem sem pagar nada”, destacou.

Representando a vice-governadora Mailza Assis, a diretora de Direitos Humanos, Joelma Pontes, ressaltou que a proposta é justamente aproximar esses serviços da comunidade, garantindo que cheguem a todas as pessoas.

“Esse é um momento de suma importância. Estamos aqui em uma ação que também celebra o mês e o Dia Internacional das Mulheres, trazendo uma série de serviços e atendimentos que garantem direitos à população. Esses serviços são ofertados por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, sob a coordenação da nossa secretária, Mailza Assis”, explicou.

Serviços como registro civil, massagem e fisioterapia, guarda-roupa social, oftalmologista, neuropsicólogo, pediatra, reumatologista, clínico geral, eletrocardiograma, triagem, exames e testes rápidos, atendimento jurídico, atendimento para Benefício de Prestação Continuada, cadastro social, centro de referência, nutricionista, palestra sobre empreendedorismo, educador físico, aula de defesa pessoal, cuidados com a beleza feminina, PCCU, recreação infantil, intérprete de Libras, serviços de saúde e atendimento, apresentação cultural e sorteio de brindes marcaram a manhã especial.

Saúde perto da população

No serviço de reumatologia, Marlice da Silva Ribeiro, moradora do bairro Universitário, fez o seu atendimento com o especialista. Ela contou que começou a sentir dores recentemente e aproveitou a oportunidade para se consultar.

“Eu comecei agora a sentir os sintomas, né? Porque quando eu era criança eu tive reumatismo no corpo todo, febre reumática. Aí eu tô aproveitando agora essa oportunidade que tem essa equipe aqui e tô fazendo um check-up. Inclusive eu vim porque comecei a sentir algumas dores, então tô buscando tratamento aqui nessa instituição”, relatou.

Ela também destacou a importância dos atendimentos gratuitos.“É maravilhoso ter esses atendimentos. É bom quando acontecem esses eventos, porque a gente pode cuidar da saúde. Nem todo mundo pode pagar uma consulta ou fazer exames, então esses exames gratuitos são muito importantes pra população mais carente”, enfatizou.

A Santa Casa e outras instituições reforçaram os atendimentos durante a ação. O diretor-geral da unidade, Humberto Filho, falou sobre a importância da parceria para atender quem mais precisa.

“Para nós é uma satisfação estarmos colaborando mais uma vez com a saúde de todas as pessoas, seja das mulheres, das pessoas com deficiência, dos homens, enfim, do público em geral. Hoje a ação está mais voltada para um público específico, mas para a Santa Casa isso é muito importante, porque já são mais de 25 anos realizando esse trabalho”, explicou.

A moradora Jacimar Chaves da Silva contou que vinha enfrentando problemas na visão e viu na ação uma oportunidade para agilizar a consulta.

“O atendimento aqui tá bom, tá ótimo até agora. A minha vista já faz tempo que eu venho sentindo problema. Eu já consultei uma vez e já usei óculos, mas agora não tá dando mais certo. Aí teve essa oportunidade aqui hoje e eu vim. Já facilitou muito, graças a Deus”, destacou.

Cuidado feminino

A iniciativa também focou em ações de autocuidado, com massoterapia, massagem, fisioterapia e o Guarda-Roupa Social, no qual mulheres receberam kits de roupas com diversas peças.

Amanda de Menezes Muniz participou do guarda-roupa social e do serviço de massagem junto com as duas filhas, que também aproveitaram as atividades de recreação e pintura. Ela ressaltou a importância de levar esse tipo de ação para o bairro.

“Eu achei muito importante, porque é uma coisa que a mulher tem que se cuidar, né? Pra nós, é muito importante. Eu agradeço muito. Foi muito maravilhoso. Minhas filhas também participaram da recreação e foi muito bom pra gente”, finalizou Amanda.

















































































































































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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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